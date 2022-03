【培靈會】 蔡少琪勉信徒：有永生不被環境打倒

人生不如意之事十常八九,勝過逆風有何秘訣?建道神學院院長蔡少琪在元朗區基督教聯會培靈會呼籲參加者信耶穌,並稱有永生把握的人不被環境打倒。



所有神給的都是最好



蔡少琪在第一晚培靈會以「奇妙的心腸及得勝」為題,引用腓立比書1至2章指出,當代基督徒遭到連串的禍患。腓立比書成書於公元62年,保羅無辜坐監四至五年,在獄中寫出著名的監獄書信,鼓勵教會信徒積極和喜樂,隨後幾年保羅和彼得先後殉道,羅馬帝國尼祿王大肆逼迫基督徒,耶路撒冷被屠城。



保羅在哥林多後書4章8至9節鼓勵基督徒不被打倒、四面受敵卻不被困住、心裡作難卻不至失望、遭逼迫卻不被丟棄。蔡少琪表示,香港未來如何不知道,基督徒卻學習屬靈秘訣: 「有耶穌同行的人,有永生把握的人,有一種奇妙恩典的能力,就是不能被打倒。」 他呼籲參加者信主耶穌,得著一份不被環境打倒的氣質,甚至成為喜樂積極的人。



蔡少琪繼而引用基督教歷史人物以信心面對不同困境,16世紀英國瑪麗女王逼迫基督徒,以異端名將牧者和領袖燒死,158年吉爾平牧師被倫敦主教的人抓捕往倫敦受審,面臨殉道之時仍表示「所有神所給的,都是最好的!」(All that God sends is for the best),在途中嚴重跌傷被官兵取笑,仍認為於他是好處,養傷兩星期後才上路,而瑪麗女王死訊傳出,吉爾平牧師不致殉道,還事奉多25年,66歲安息主懷。



蔡少琪勉勵基督徒「不要被短期的厄運過分控制, 神非常愛我們,祂用充滿奇妙的能力來安排,基督徒有耶穌就有永生,就必有出路。」



信的人看見自己和困難之間還有上帝



在第二晚培靈會,蔡少琪以「奇妙的力量及平安」為題,指出每個人都有遇到逆風,三名華人宣教士在2020年新冠疫情爆發時候,在異鄉受感染逝世。蔡少琪表示,基督徒牧師都沒有艱難豁免權,基督徒最大恩典是有永生和神的同在,所以壓力、黑暗和死亡拿不走打不到生命,保羅在腓立比書1章20至21節說沒有一件事叫他羞愧,因祂活著就是基督,死了就有益處,在兩難之間情願離世與基督同在,因為好得無比。



腓立比書常用靠主喜樂,意指在主裡面喜樂,提醒基督徒有基督的保護、愛和同在,內地會創辦人戴德生牧師名言:「不信的人只看見困難,信的人看見自己和困難之間還有上帝。」 蔡少琪勉勵信徒:「困難縱使存在,但總不會大過上帝。」



元朗區基督教聯會主辦2022新春培靈會於2月19至20日晚上舉行, 總題為「勝過逆風的秘訣」,建道神學院院長蔡少琪牧師主領 ,由於疫情影響改為線上進行,兩場合共3000多人次觀看。