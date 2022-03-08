調查：美國牧師「絕對可信度」不足一成

牧師是否值得信賴、智慧之源？美國有調查機構發現牧師信賴度插水式下降，只得4%公眾認同、基督徒亦只有31%。



基督教民調機構巴納集團（Barna Group）進行一項調查，旨在了解牧師的可信度，數據經分析結果摘錄如下：



「絕對值得信賴」基督徒（31%）、 非基督徒（4%）



「某種程度上值得信賴」基督徒（40%）



「絕對不值得信賴」非基督徒（29%）



「非常有信心」教會會友（67%）、社區人士（21%）



「有點信心」大眾人士（62%）



「非常可靠」基督徒（44%）



「有些可靠」基督徒（39%）



「至少某種程度是明智」大眾人士（57%）



該項調查結果收錄在格倫·帕基亞姆（Rev. Glenn Packiam）出版的新書《韌性牧師》（The Resilient Pastor），帕基亞姆為巴納集團高級研究員、科羅拉多斯普林斯新生活教會（New Life Church）副主任牧師。



帕基亞姆在書中稱：「牧師不再被視為可信的聲音或值得信賴的智慧來源。」這反映教會在社區起不到大作用，除非牧者能夠提供切實的幫助或實際的關懷。



他補充指，人們在面臨困難或危機時不太可能向教會尋求幫助；基督教被視為只以一種方式為創造的世界帶來意義，這種方式甚至不受人尊敬，對許多人來說，基督教是過時和粗魯的。



帕基亞姆建議，牧師需要審視自己，看看這個職業現在面臨的可信度問題是否與他們管理權力的方式有關。

