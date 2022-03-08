疾控中心稱跨性別染疫風險大





美國疾病控制和預防中心進行調查，發現跨性別群體存在健康問題對患有新冠肺炎的風險增加，研究目的為社會人士對該群體感染疫病時，作出公平的反應。



美國疾病控制和預防中心 （Centre for disease control and prevention）進行一項調查，研究跨性別群體（LGBT）包括男女同性戀者、雙性戀者與跨性別者如何受新冠肺炎影響。該項研究為期三年，在2019年訪問31個州共643,956人，其中24,582人被確定為性小數，並且搜集該群體的嚴重疾病數據。



研究使用2017年至2019年行為危險因素監視系統的數據，經過調整年齡、性別、調查年份後，發現跨性別群體有嚴重疾病癌症、腎病、心臟病、肥胖、糖尿病、哮喘等，患病率高於異性戀群體，其潛在健康狀況的患病率在少數種族或族裔群體也顯示較高。



報告分析，患有癌症的異性戀者佔7.3％，跨性別群體佔9.2％。在心臟病方面，異性戀者佔6.8％，跨性別群體佔8.0％。在異性戀成年人中，有8.9％的人認為哮喘是當前的健康狀況，而13.8％的跨性別群體也聲稱患有哮喘。14.1％的異性戀者表示一生中都患有哮喘，而跨性別群體則為19.8％。



美國疾病控制和預防中心指，搜集有關性取向的數據，進行監察和研究，有助提高了解跨性別群體對新冠肺炎感染的差異和不良後果，從而使人們對大流行疫病作出公平的反應。

