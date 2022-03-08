港人異地同根深 陳恩明勉基督愛裡同前行

流徙異鄉者如何堅持信念又能彼此合一？陳恩明牧師在台港同行團契勉勵信徒放下過去的執著和身分，以基督的愛心為心建立群體生活。



基督教豐盛生命堂顧問牧師陳恩明在近日的團契聚會以「有心致遠」為題，藉著使徒保羅書信腓立比書分享，腓立比書1章9節說：「我所禱告的，就是要你們的愛心在知識和各樣見識上多而又多。」



他指，基督徒愛心不可少，無論在任何處境遭遇壓力，祈求主使我們不致失去愛心，失去愛會變得殘酷可怕自以為是，雖然道德底線須守著但不可因堅持而失去愛心，陳恩明自言實踐有時很大掙扎，愛心是學像主留有一點盼望給所厭惡的東西。



使徒保羅繼而勸勉信徒，愛心和知識上多而又多，愛心並非濫用是建基於辨別能力上，以至能夠分辨是非作誠實無過的人。



陳恩明說：「我們處於歷史的中間，基督第一次和第二次再來的中間，雖未返到天上但有天上的生命，在地上展現天國生命的質素。」他寄語團契弟兄姊妹在流徙地成為別人的祝福，並指最大敵人是對付內心的老我和罪，提醒大家放下自己的執著和身分 跟隨主賜予新的召命。



他又勉勵眾人「以基督的心為心」（腓立比書2:5），意即將自己的心與基督的心拉回同一位置，在同一意念同一愛心裡放下自以為比別人強的心態，這種心態平常不為意，當有張力出現就會互相角力，盼望大家以主的愛互相捨己、同行主的路。

