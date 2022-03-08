烏俄開戰！兩國東正教會政見分歧 牧者促棄民族之爭





俄羅斯今（24日）早上向烏克蘭發動攻擊，烏克蘭首都基輔被導彈襲擊傳出爆炸聲，緊張氣氛蔓延至兩國的東正教會，烏克蘭基督教廣播電台呼籲兩國基督徒合一；另外教宗方濟各、英國坎特伯雷大主教、約克大主教、著名佈道家葛福臨、烏克蘭教牧與基督徒紛紛祈求上帝保護、賜和平。



位於烏克蘭的基督教電台廣播負責人丹尼爾·約翰遜（Daniel Johnson）早前對媒體表示，擔心俄羅斯攻佔烏克蘭之後將教堂關閉，這是他們以往的做法，俄羅斯曾頒布法令嚴格限制大眾和電信媒體播放含有宗教內容的信息。



約翰遜表示在當前緊急局勢，烏克蘭教會要強大起來為基督作見證，深信上帝是天地的主，一切權柄在於上帝手裡，按祂的計劃進行，呼籲大家不用擔心。對於旗下的廣播電台，他認為混亂的局勢給予教會絕好的機會為基督作見證。



烏克蘭、俄羅斯東正教會因政見分裂



至於烏克蘭和俄羅斯的東正教會，因著不同的政治出現分裂。俄羅斯東正教牧師為國家的坦克祝福，烏克蘭東正教牧師為烏克蘭士兵抵抗入侵者祝福。



約翰遜斥責這群牧師：「他們不像是天國的公民，失去了基督徒的身分，只是為了民族主義效忠自己的國家，並不是效忠上帝的國度，對於東正教會來說是一個悲劇。」



他補充，作為福音團體主要工作是將神的說話傳開，讓普羅大眾聽到救贖的好消息，教會責任是教導人相信主，效忠對象是耶穌不是任何一個國家的領導人，自言自己是福音派基督徒，不會被民族主義和愛國主義控制。



約翰遜呼籲大家為這些國家的和平祈禱，相信上帝決定兩國人民的未來生活。



教宗稱「心中巨大痛苦」



教宗方濟各亦為烏俄戰事連續第二天祈禱和禁食，表示「心中巨大痛苦」，他指各國領袖儘管過去幾周作出了外交努力，但越來越多令人擔憂的情況出現，所有人渴望的和平再次受到利益者的威脅，他呼籲國際領導人克制，不要做任何會給人民帶來更多痛苦，或破壞各國和平共處的事情。



英國大主教求正義之神保護恐懼的人



英國坎特伯雷大主教、約克大主教發表特別祈禱，祈求和平與正義之神，促使雙方放下武器，為烏克蘭人民祈禱、為所有因戰爭而恐懼的人祈禱，求上帝安慰他們，讓他們的靈靠近主，保護所有處於危險和恐懼中的寶貴孩子。



葛福臨為俄羅斯總統普京祈禱



著名佈道家葛福臨（Franklin Graham）早前在社交媒體貼文，呼籲大家為俄羅斯總統普京祈禱，避免發生戰爭。貼文寫道：「願上帝賜給參與這些談判的領導人，以及他們提出的建議，我們的祈禱可以決定生與死。」



烏克蘭基督徒呼求主



在烏克蘭一群教牧和基督徒懇切祈禱，鼓勵人民仰望耶穌深信只有通過祈禱才得到和平。當地教會牧者也促請大家冷靜，有來自非洲各地的基督徒在烏克蘭沃夫市中心附近的小房間聚首一起祈禱，認為基督徒是上帝的子民，祈禱是他們的重大責任，藉此宣揚和平與希望。

