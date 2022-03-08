疫情催生教會轉型 應用科技推陳出新

新冠肺炎肆虐兩年多，各地封城、教會關閉， 實體聚會受阻，技術工具認運而生，據一項調查發現教會使用的科技正在推陳出新。



軟件公司Pushpay在2021年9月至10月期間對2000多名教會領袖進行調查，發表《2021年教會技術狀況報告》(The 2021 State of Church Technology Report)。



報告指出，93%教會認為技術在實現教會使命方面發揮重要作用，但並不是所有技術都有相同的影響力。94%教會正在使用社交媒體，但53％教會認為社交媒體對教會發展意義不大，這類社交媒體包括Facebook、Instagram，取而代之是手機應用程式、日程安排系統、直播等的新興科技。



這項調查與生命之道（LifeWay Research）2019年發表報告顯著的改變，該報告指出只有22%牧師在崇拜進行直播、10%牧師直播講道、41%牧師表示沒有在網上發佈崇拜任何內容、52%牧師稱教會崇拜結束後才在網上發佈講道內容。



從報告反映，許多教會領袖以為掌握科技、積極主動創新地使用技術，然而卻不符合教會發展的要求，反而導致教會改革受到阻滯，教會領袖有必要重新考慮使用創新技術，更有效地接觸新一代的信徒。

