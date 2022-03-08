英國首位黑人女主教 編寫音樂劇迎大齋期

大齋期（又稱：四旬期、聖灰日）3月2日展開，英國首位黑人女主教編寫美國開國元勛亞歷山大·咸美頓（Alexander Hamilton）的音樂劇，盼上帝生命注入每個人。



牙買加出生和長大的羅斯（Rose Hudson-Wilkin），為多佛的主教和坎特伯雷的主教， 2019 年成為英國國教的第一位黑人女主教，她為大齋期編寫新版《亞歷山大·咸美頓》（Alexander Hamilton）音樂劇。



亞歷山大·咸美頓（1755年1月11日－1804年7月12日），美國軍人、開國元勛、經濟學家、政治哲學家，美國憲法起草人之一，小時候成了孤兒。



羅斯主教稱，「這個來自加勒比海的年輕人，在貧困中長大，知道被拋棄和被拒絕是什麼感覺。然而，他崛起成為偉大的美利堅合眾國的創始人之一。那是強大的。雖然很多人可能對他作為一個歷史人物有所了解，但通過這部音樂劇以如此有力的方式講述他的故事，還是非常感人的。」



她並指咸美頓有很多與她產生共鳴的地方，希望基督徒從研究這個迷人的大齋期歷史人物得著學習。



「他的故事就是我的故事！我這一代人在加勒比地區的許多人都有一個母親或父親，或者有時同時有兩個，他們離開來到英國，還將會一個接一個地送他們的孩子來，這在家庭中造成的心痛和破碎。」



羅斯主教認為上帝愛他們，上帝創造的這個世界就是他們的，世界可能會說你不屬於我們，你不是我們中的一員，但上帝說「你屬於我」，所以我們需要深入挖掘故事的內涵，並獲得寶貴豐盛的生命。



羅斯主教盼望觀眾透過該音樂劇，生命被灌注活力和真義。

