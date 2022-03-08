大衞城復興會 吳振智勉信徒：勇氣一直跟隨耶穌

疫情何時了沒人能預測，大衞城文化中心2月23日舉辦生命復興祈禱會，吳振智牧師以希伯來書6章鼓勵信徒，懷著心志、盼望、勇氣跟隨耶穌一直到底。



希伯來書6章9至12節：「親愛的弟兄們，我們雖是這樣說，卻深信你們的行為強過這些，而且近乎得救。因為 神並非不公義，竟忘記你們所做的工和你們為他名所顯的愛心，就是先前伺候聖徒，如今還是伺候。我們願你們各人都顯出這樣的殷勤，使你們有滿足的指望，一直到底。並且不懈怠，總要效法那些憑信心和忍耐承受應許的人。」



大衞城文化中心總監吳振智牧師指出，希伯來書作者挑戰信徒在世界竭力走到盡頭，切勿進入魔鬼撒旦的試探誘惑，以致自身也成為荊棘蒺藜，反而是與主的救恩連在一起，並且將救恩分享開去。



在疫情沒完沒了的日子上帝沒有忘記我們，按祂的時候煉淨我們，在危難中分辨誰人真正跟從主，正如希伯來書所說，上帝並非不公義，祂俯瞰大地察看到我們一切所作所為，過去和現在上帝也希望我們服事不停歇。



現今基督徒是末後的聖徒，在疫情之中每一個人都是前線工作者。有牧者得悉貧困家庭的需要暗中送物資給這家庭；有傳道人招待輪候檢測人士進教會休息。



吳振智鼓勵信徒：「疫症何時完結沒有人能預測，我們卻可預測自己有否心志、盼望、勇氣跟隨耶穌基督一直到底，侍候神要我們侍候、祂所愛的人，耶穌愛我們愛到底，他在最底等待著我們。」

