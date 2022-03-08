戰火無情 烏克蘭戰地孤兒流離

烏俄戰事進入第二天，烏克蘭多個軍事基地失守，百多名軍人陣亡，戰事被人遺忘的危機卻浮現，當地宣教士稱孤兒院服務受阻，軍人父母喪身，孤兒危機惡化。



當地宣教士：孤兒院服務受阻



位於肯塔基的基督教機構Master Provisions自1994年在烏克蘭展開事工，經營孤兒院、送衣服和食物、分享福音，但隨著俄羅斯的入侵，事工被迫暫停。



總裁羅傑·巴比克（Roger Babik）表示，有宣教士駐紮在該國南部的赫爾松州地區，「我們待在原地，懇切祈禱，盡我們所能照顧孤兒，尋找可用的食水和糧食。」對於戰事，巴比克稱大家初時以為戰事只局限在烏克蘭東部，但事實上整個國家都被攻擊，緊急呼籲社會大眾為人民、宣教士的安全祈禱。



父母傷亡孤兒危機惡化



烏克蘭聖經公會（Ukraine’s Bible Society）副秘書長阿納托利·雷奇內茨 （Anatoliy Raychynets） 亦指，隨著戰爭揭開，不少軍人陣亡、平民喪生，大批兒童突然失去父母，孤兒危機急劇惡化。自蘇聯解體烏克蘭社會面臨孤兒危機，父母還活著也無法照顧自己的孩子，何況戰爭造成傷亡，兒童缺乏自我照顧能力，情況堪虞。



雷奇內茨稱，烏俄開戰以來，百多名烏克蘭士兵喪生，媒體每一天都報導幾多人被殺幾多人受傷，但這些不是統計數字，「通過聖經公會接觸了幾個在戰爭中失去父母的孤兒，這不僅僅是統計數字，當孩子失去心愛親人的時候，意味著他們整個世界都崩塌。」



人群湧進教堂祈禱尋親人



另方面，在充滿挑戰的時代，烏克蘭人比以往更願意接受福音，教堂到處擠滿了人群，他們都想來祈禱、獲得安慰和尋找親人。



烏克蘭聖經公會忙於接聽電話、接待訪客，人們都希望得到《聖經》尋求智慧。雷奇內茨表示：「現在只是二月，但今年印刷的聖經幾乎都派出了，這是一個很大的挑戰！我們正在討論能做甚麼、如何印刷更多聖經，滿足人們的需要。」



還有來自不同教派的基督徒一起祈禱，該市的大教堂舉行祈禱會，吸引了 1000多名參加者，45,000人在 YouTube觀看。

