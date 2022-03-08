美國早產嬰兒奇蹟存活賀生日

新墨西哥州一名微型嬰兒，去年2月22日出生時只有11.5 盎司大小像一條麵包，還患上先兆子癇，醫生診斷只有三成生存機會，嬰兒卻存活至今。



該名早產嬰兒名叫賈里（Jari Lopez），母親在懷孕24周時出生，只有11.5 盎司及患有先兆子癇（Preeclampsia）。該症特徵有高血壓和其他器官受損的跡象，通常是肺和腎，大多數在37周後才開始出現癥狀，但也可以在懷孕的後半期、分娩時、甚至產後（一般是在產後24至48小時）任何時間內表現出來。



根據疾病預防控制中心，每25次懷孕就有1次發生這種情況，早產嬰的母親希金斯（Amber Higgins）表示，在20周的超聲檢查中得知男嬰非常小，被送進新墨西哥州阿爾伯克基的長老會醫院，每天接受監測。



希金斯憶述：「開始出現反向血流，這並不好，心率正在下降，所以醫生決定進行緊急剖腹產。」雖然剖腹產很成功，但醫生告訴希金斯和她的丈夫嬰兒可能救不到。



「我們日復一日地接受，盡可能多地在新生兒重症監護病房看到他。在那段時間裡，爸爸能夠去看他。他只是一直說他無法相信他有多小。」



據新墨西哥州兒科新生兒科的新生兒科醫生兼醫學主任 Jennifer Anderson 博士稱，該名早產嬰需要一台呼吸機來支持他發育不全的肺部。



賈里出生6周後能夠自行呼吸，其後接受多次輸血及進行雙疝修復手術，母親終於能夠在兒子一個月大的時候抱住他，並於去年6月29日出院，醫生還給賈里和家人舉行了送別儀式。



母親指，今天兒子「非常非常活躍」，來自新墨西哥州不同城市的人還前來為這孩子慶祝1歲生日。

