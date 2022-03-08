四旬期牧函 周守仁籲信徒患難見真情





大齋期3月2日展開，時值香港新冠肺炎確診單日破2萬宗，疫情何時結束？天主教香港教區主教周守仁2月17日發出四旬期牧函，盼望疫情下彼此患難見真情。



2022四旬期牧函題為「疫情下的祝福 – 超越自我，患難見真情」，周守仁主教稱執筆草擬之時，香港錄得超過6000宗新冠肺炎病毒確診個案，教區宣布暫停開放公開彌撒，聖堂和小堂轉於網上舉行，他與弟兄姊妹心情沉重 ，有人疑問疫情何時結束，可能怪責天主不出手平息這場疫症，疫情中難免陷入各種誘惑。



他引用教宗在今年的四旬期文告選用的經文加拉太書6章9至10節，行善不可喪志；若不灰，到了時候就有收獲，所以有了機會就當向眾人行善，向信徒一家的人更當這樣。



所謂收穫就是獲得永生賞報的應許，這給予人們希望和能力走出這場疫情風暴，懷著這收穫的盼望才有力量繼續行善，將小我提升為大我，擁抱疫情下的長者、患病體弱和貧苦大眾，幫助人重拾希望和尊嚴。他呼籲政府，待第五波疫情況放緩後，提供更多人道政策例如容許親人探訪安老院舍的長者和醫院的重症病人。



周守仁同時指出，四旬期是人們深刻反省自身陰暗和罪惡傾向的時刻，明白我們是罪人、天主仍深愛我們，因此持守堅實的信念將小我化成大我，向著末世的報償為目標，堅持不懈地行善服侍鄰舍，以活出四旬期的悔改精神就是「超越自我，患難見真情」。



最後，周守仁期盼大家為自己的信仰、教會、香港以至整個世界祈禱，並指祈禱的力量不容低估，願主佑香港及全世界！



天主教香港教區「2022年四旬期牧函」全文

