東正教聲援烏克蘭人民 香港協進會、聖公會、天主教盼主佑

俄羅斯2月24日突攻烏克蘭惹起世界關注，東正教牧首祈求烏國和平得正義、香港基督教協進會盼戰事盡快結束、香港聖公會願主佑烏克蘭人民、周守仁主教祝福在烏克蘭的港人。



東正教牧首：祈求烏國和平得正義



正教會香為港及東南亞教區2月25日在臉書上載文章，引述東正教主教譴責俄羅斯入侵烏克蘭，並向受難的烏克蘭人民表示聲援。



禱文指出，俄羅斯武裝部隊入侵烏克蘭領土翌日，東正教牧首巴爾多祿茂（Patriarch Bartholomew）致電烏克蘭東正教大主教伊皮法尼奧斯（Epiphanios），對俄羅斯公然侵犯烏克蘭領土的行為深表悲痛，這有違任何國際法和合法性，支持烏克蘭人民和無辜受害者家屬為上帝保衛家園，譴責俄羅斯對歐洲獨立主權國家烏克蘭的無端襲擊、對人權的侵犯，以及對同胞尤其是對平民的野蠻暴力。



巴爾多祿茂祈求愛與和平之神開啟俄羅斯領導層，認清其決定和行動將帶來悲慘後果，甚至可能引發全球軍事衝突。他呼籲各國領導袖、歐洲機構和國際組織領導人通過坦誠對話和平解決這一危急局勢，這是解決任何問題、應對任何挑戰的唯一途徑。



他呼籲各地東正教教會、所有基督徒、每一個本著善意的人，為烏克蘭人民和烏國和平與正義持續祈禱。



協進會：盼戰爭盡快結束



香港基督教協進會社會公義與民生關注委員會2月25日網頁上載禱文：「祈求和平降臨在烏克蘭，讓所有戰爭與衝突能盡快結束，令公義與正直可以得勝，使烏克蘭大地重享平安和自由。」



聖公會：主佑烏克蘭人民



香港聖公會主教院2月25日發出牧函，「懇切呼籲香港聖公會信徒，為俄、烏局勢祈禱。祈求各國的領袖，以尋求和平的心，和平地解決一切爭端；更求主護佑烏克蘭的人民。」牧函以陳謳明大主教、香港島教區主教謝子和、東九龍教區郭志丕名義發出。



周守仁主教：紀念烏克蘭香港人



天主教香港教區周守仁主教為烏克蘭的和平祈禱，「對俄羅斯近日向烏克蘭所發動的襲擊深感不安。雖然我們不得不承認國際政治的複雜性，但我們也不可能對平民失去生命和家園遭受摧毁而無動於衷。烏克蘭的老百姓對國土享到和平與安定的希望正因政治手段和軍事行動而破滅。」並向居於香港的烏克蘭朋友、居於烏克蘭的香港人獻上祝福和支持。

