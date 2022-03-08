疫情衝擊基層家庭 團體發起「自在食」服務

香港第五波確診個案單日突破3萬，經濟民生大受影響，民間團體早前發起不同計劃援助面臨失業人士的生活，惜食堂近日推出「自在食」服務、禮賢會沙田長者鄰舍中心拍短片為街坊打氣、新福事工協會推動「1 + 1 疫裡關懷行動3.0」。



惜食堂近日推出「自在食」服務，全港地區設27部速凍餐自助提取機，包括飯餸及湯，服務長達一年，對像是符合因疫情影響現在失業或就業不足人士及家庭等，經社工評估符合資格者可憑會員卡Q R code前往食物提取機領取速凍餐



中華基督教禮賢會香港區會禮賢會沙田長者鄰舍中心製作短片，為疫情中的街坊打氣加油，片中來自教關水泉澳網絡教會、機構、學校、牧者、校長、同工等。



短片內容包括提供防疫錦囊，呼籲大家充足儲備醫療用品與藥物、儲存乾糧、清潔消毒用品、到社區中心領取深喉唾液樣本收集包；也提供確診後注意事項例如居家等候衛生署安排、避免同家人接觸、戴口罩、保持空氣流通、留意身體狀況病徵有否增加等，以及有關抗疫資訊。



新福事工協會於3月推動「1 + 1 疫裡關懷行動3.0」，服侍受疫情影響的基層家庭和前線工友，提供防疫物資。同工將會向所服侍的受助者發放一份祝福包，除了讓該家庭受惠外，也期望推動受惠者向其鄰舍表達關懷，故此呼籲各界捐款或捐贈物資讓以助推動計劃，物資包括：超市券 (各大超市品牌皆可)、口罩、面罩、便攜式搓手液。

