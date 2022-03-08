調查：照顧者每周工作61小時 倡議制定休息日

香港第五波新冠疫情嚴峻，長者及SEN兒童自理能力不足，照顧者生活也不容易，社福機構發起的「照顧者易達平台」早前進行調查，發現照顧者每周工作時數最高達61小時，倡議政府制定照顧者休息日、疫情期間提供特別津貼應付抗疫開支。



「照顧者易達平台」（「平台」）2月22日發佈調查結果，從1,613份有效樣本分析，發現83%照顧者為女性；48.9%為61歲或以上長者，當中81歲或以上亦佔6.5%；52.5%照顧者每周照顧時數超過41小時；36.6%每周照顧時數超過61小時或以上，當中45.8%是護老者、43.9%照顧特殊教育需要（SEN）兒童，反映照顧長者及SEN兒童壓力頗大。



調查亦顯示SEN兒童照顧者九成（92.6%）為女性，七成（70%）每周照顧時數61小時或以上，照顧時數與全職工作時數相若；以老護老的情況嚴重，護老者照顧同齡或以上長者，71歲或以上近九成（88.5%）、81歲或以上佔六成多（67%）。



「平台」呼籲照顧者關注個人需要主動尋求協助、鼓勵家中成員共同分擔工作、僱主實施照顧者友善措施減輕在職照顧者壓力、在職男士參與直接照顧工作等。



此外，「平台」提出三項倡議：1. 制定照顧者休息日，安排後備照顧者；2. 政府提供恆常照顧者津貼支援全職無薪照顧者經濟，疫情期間提供特別津貼應付抗疫開支；3. 提供一站式照顧者服務資訊平台，讓照顧者獲得快捷及準確資訊。



「照顧者易達平台」由7間關注照顧者需要的社福機構發起，成員機構包括：浸信會愛羣社會服務處、基督教香港崇真會社會服務部、九龍城浸信會社會服務處、大埔浸信會社會服務處、香港婦女中心協會、西貢區社區中心、和悅會。

