華人新約學者周天和牧師安息主懷

新約學者周天和牧師於香港時間2月26日在美國波士頓安息主懷，享年96歲，周天和牧師為崇基神學組榮休主任、香港崇真會前區牧、聖經學者、作家及翻譯家，藉著教學、牧會、文字多向度牧養一代華人信徒。



據基督教香港崇真會網頁消息指，周天和牧師於香港時間2月26日在美國波士頓安息主懷，享年96歲。該會讚揚周天和為主的忠心僕人，並引用使徒保羅所說，與主同在好得無比，當跑的路已經跑盡了，所信的道已守住了，將來要得冠冕；最後求主安慰周師母及家人。



周天和牧師生於1926年2月，父親周維新及叔父周明新為崇真會牧師，母親陳安貞為小學教師。周天和於1950年1月畢業於廣東梅縣樂育神學院，隨後受按立為崇真會傳道人，1950年3月於香港道風山信義宗神學院進修，並先後獲匹茲堡神學院（Pittsburgh Theological Seminary）神道學士及神學碩士、東南亞神學研究院（South East Asia Graduate School of Theology）神學博士；1959年3月29日於香港崇真會深水埗堂按立為牧師。



周牧師曾任香港崇真會副區牧(1982-1984）、區牧（1984-1998)、樂育神學院院長；1988至1992年擔任崇基神學組主任（1990-1992年為署理校牧），1992年從學院退休，2004年起定居美國波士頓。



周牧師既是新約學者，亦為聖經學者、作家及翻譯家，為華人基督徒提供屬靈養分，著有《新約研究指南》；《山上寶訓的研究》；《中文聖經註釋》系列之哥林多前後書、腓立比書、教牧書信等10本作品。



翻譯逾20本神學、靈修、歷史、傳記書籍，計有傅士德（Dr. Richard J. Foster）的《簡樸生活真諦》（Freedom of Simplicity）；華特‧希爾頓（Walter Hilton, 1343-1396）的《靈程進階》，該書為中世紀晚期的重要靈修著作之一；彭柯麗（Corrie Ten Boom）自傳《密室》，講述二戰期間保護猶太人被納粹逼迫的生還者故事。

