川普獲6成支持再選總統 矢志打倒腐敗政府

保守派政治行動會議年度會議2月26日在非正式投票中，近6成人表示2024年州共和黨初選投票給前總統川普（Donald Trump）。



保守派政治行動會議共2574人參與投票，被問及如果川普2024年再次參選總統，支持還是反對他獲共和黨提名，結果川普獲59%支持，大比數領先第二名獲28%票數的佛羅里達州州長羅恩‧德桑蒂斯（Ron DeSantis）。



調查又發現，如果川普再次競選總統，85%的人支持他、11%的人反對他、4%的人表示不確定。



川普在會議上發言時用「沉睡的巨人」形容保守派，認為自己能夠幫助推動共和黨人在初選和2024年總統選舉中獲勝，他矢志打敗今天這個腐敗的政府，拯救美國共和國，恢復民有、民治、民享憲法的政府。



去年7月在德克薩斯州達拉斯舉行的保守派政治行動會議上，川普以70%的票數贏得投票，德桑蒂斯以21%的票數緊隨其後。同樣，其他幾個人的得票率為1%或更少。



另邊廂卻有評論認為，保守派政治行動會議的民意調查並不能為總統競選的結果作出準確的預測。《國家評論》（The National Review）作者布里特尼·伯恩斯坦（Brittany Bernstein）表示：「這項民調在過去並不是未來總統前景的可靠指標。」

