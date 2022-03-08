西點軍校學員冰河受浸見證基督

美國紐約州2月的平均溫度為攝氏3至7度，在寒天雪地卻有一對西點軍校學員在冰冷的哈德遜河受浸成為基督徒。



兩名受浸者是布魯克·帕克（Brooke Parker）和 Zhaoxin Ma（譯音: 馬兆芯） ，在2月12日哈德遜河（Hudson River）接受浸禮，施浸者是浸信會校園事工主任約書亞·奧斯汀（Joshua Austin）， 兩名學員早前要求決定浸禮時間，等待春天回暖或是校園的小禮堂地下室，她們選擇了在冬天的河水見證上帝，認為躲在校園地下室好像隱藏了信仰，因此希望眾人前來一齊見證上帝所作的偉大工作，並且藉著浸禮向所有人分享耶穌基督好消息。



當日前來觀禮約有60人，都在河邊圍觀，施浸者奧斯汀同時為北美宣教會（North American Mission Board, NAMB）宣教士，他在浸禮儀式用以弗所書2章分享，指出耶穌基督的恩典是一份無價寶的禮物。



受浸者馬兆芯表示：「選擇在冰冷的水中受浸是迫不及待地想向別人展示基督的偉大，同時也向上帝宣告我是祂的，我歡迎祂進入我的心裡，我想跟隨祂，並且向別人展示上帝為我做了甚麼，上帝能做甚麼。」



另一位受浸者帕克分享，自己成長於一個基督教家庭，自小跟隨父母到教會，耶穌基督在她小時候已經進入心裡，但她他在教會和家庭生活遇到很多困難，因此對信仰很多疑惑，如果上帝愛我們以至派祂的兒子為我們而死，祂怎麼能讓世人受那樣大的傷害？



帕克指，那個時候感到有一種黑暗的存在，感到世界上的失落和孤獨。然而，到了高中，開始結識虔誠的基督徒，大學四年班一位朋友幫助她重新積極地信神。在高中畢業後的軍事訓練期間，開始結識越來越多信徒，向她展示了跟隨基督的樣式。



「隨著時間的推移，我意識到上帝已經改變了我對悔改的態度，並且我心中產生了一種與祂更親近的願望。當我為此更多祈禱時，感到上帝在敦促我受浸，並告訴我沒有理由感到羞恥或猶豫不決。」



馬兆芯和帕克在浸信會校園事工門徒小組相遇，兩人都渴望受浸，即使在零度以下的二月天，他們也有機會向他人講述自己的信仰見證。

