烏克蘭戰局引發討論 上帝干預人類歷史？

烏俄戰事進入第七日，各地基督徒祈禱之聲不絕，然而局勢未見突破，究竟上帝旨意何在？在人類危急存亡之際會否扭轉歷史軌跡？



烏俄開戰轟動全球 祈禱之聲不絕



俄羅斯2月24日進攻烏克蘭以來，各地教會、基督徒紛紛為烏克蘭人民祈禱求平安，盼望兩國和平解決紛爭。



俄亥俄州州長邁克·德溫（Mike DeWine）將上周日（2月27日）稱「為烏克蘭人民祈禱日」，並且在州議會大廈和州長官邸懸掛烏克蘭國旗，聲援該州的烏克蘭社區；烏克蘭正教會主教伊皮法尼奧斯（Epiphanios）對烏克蘭領土被侵佔深感悲痛，呼籲各地基督徒為戰事祈禱；在香港，基督教協進會、聖公會、天主教會等也為烏克蘭求和平。



英國七次全國祈禱 扭轉二戰局面



當人在危難中向上帝發出呼求，上帝回應與否？作家、丹尼森事工創辦人吉姆丹尼森（Jim Denison）在論壇上指出，初期教會使徒被捕禁止傳福音，他們呼求神求主監察以至他們能放膽宣講神的道、奉祂的名醫治疾病，結果禱告完了聚會地方震動，使徒被聖靈充滿放膽傳道。



丹尼森又引用第二次世界大戰，上帝回應國家七次的祈禱帶領人類走出戰爭危機。英國在第二次世界大戰面對危難發出了七次祈禱。



第一次是鄧寇克大撤退（Dunkirk），1940年3月27日35萬英兵被困在鄧寇克，英王喬治六世舉行全國祈禱，最後約33萬人獲救，歷史稱為「鄧寇克大撤退」。



第二、三次是不列顛戰役 （Battle of Britain），發生在1940年7月10日至10月31日，英國再次舉行全國祈禱，結果英國軍隊聯同歐洲軍團戰勝納粹德軍，司令馬歇爾其後在見證會分享，勝利是上帝介入的明證，否則從人角度不可能戰勝。



第四次在1941年3月23日，英王及議會宣布舉行第四度全國祈禱日，當時希特拉正計劃入侵英國。隨後，一場大地震引發了狂風，將納粹船隻吹離航線八十英里。英國海軍在地中海擊敗了意大利艦隊；解放埃塞俄比亞港口；南斯拉夫軍隊組織抵抗希特拉，結果希特拉放棄了入侵英國。



第五次全國祈禱日在1942年9月3日，翌日盟軍在地中海的巴勒莫作戰，整個意大利艦隊被擊沉。



第六次全國祈禱日在1943年9月3日，戰爭爆發四周年。當天晚上意大利向盟國投降，獨裁者墨索里尼被謀殺。



第七次是發生於1944年的諾曼第戰役，盟軍登陸諾曼第前一日，英王發起全國祈禱日，艾森豪威爾將軍在其後的報告說，該次戰役將證明全能和仁慈的上帝的存在，結果第二天天氣出奇的變化，不是雨天也不是晴天，在低雲幕下盟軍空軍掩護地面部隊成功登陸諾曼，德軍因誤判天氣調走大批軍隊，導致無力反攻。登陸諾曼第成為第二次世界大戰盟軍反擊戰的轉捩點。



丹尼森認為，面對戰爭危機禱告是關鍵點，他鼓勵基督徒一起為烏克蘭領袖和人民祈禱，也祈求美國基督徒在靈性上勇敢地面對這場戰鬥。

