倪柝聲逝世50周年 聖經博物館公開密件

美國華盛頓聖經博物館（The Museum of the Bible）舉行展覽，紀念中國近代著名基督新教領袖倪柝聲逝世50周年，當中展出未曾公開的文物，而倪氏的神學思想影響華人教會深遠，但亦受爭議。



展出倪氏未曾公開的文物



倪柝聲為中國上世紀具影響力教會領袖之一，該次展覽於今年3月6日至2023年2月28日舉行，第一期的主題為「個人故事」， 探討倪柝聲生平和殉道、中國大陸小群運動（地方教會、教會聚會所），倪柝聲催生的小群運動影響至今，估計有200萬人受倪柝聲思想影響，在中國以外大約3000間教會走其思想路線。



聖經博物館首席策展人杰弗裡·克洛哈博士（Dr. Jeffrey Kloha）解釋說：「這個展覽其中特色是以傳記式介紹倪柝聲令人難以置信的生活，包括從未公開的文物，分享他如何使用聖經影響世界各地的人的故事。」



參觀者將獲倪柝聲創作的書籍《正常的基督徒生活》（The Normal Christian Life），講述聖經羅馬書給予信徒生活的原則，展覽於3月6日開幕。



倪柝聲被囚20年獄中離世



倪柝聲為二十世紀中國教會最具影響力的教會領袖和傳道人，基督徒聚會處的創始人、基督徒作家、解經家，也是爲信仰獻身的殉道者。他生於1903年11月4日廣東汕頭基督教家庭，家中長子，祖父倪玉成為福州公理會最早的華人牧師之一。



倪氏原名述祖，17歲歸信基督後改名為「柝聲」，意為守望者撥浪鼓的聲音，1922年至1950年間從事傳道工作，教導聖經、傳講福音和出版刊物，作品被編成62卷，名為《倪柝聲文集》。



1952年被中國政府逮捕，並以「反動分子」為由判處20年有期徒刑，曾被囚禁在三個不同地方，直到1972年5月30日在獄中去世；其妻子為張品蕙，兩人膝下無兒。



神學思想受批評 被指靈意化解經



倪柝聲早年受到英國傳教士栽培，大量閱讀西方基督教典籍，尤其是英國普利茅斯弟兄會的著作，對基督教的信仰形成其獨到的見解，發展出「小羣」運動，最初採取弟兄會的聚會形式，隨著在中國本地教會的發展，倪氏走向一地一會、自治自養的「地方教會」形式，被視為對西方教會思想一種批判性的繼承。



2009年7月30日時任美國眾議院議員克里斯·史密斯於美國國會表彰倪柝聲的貢獻，但倪氏的神學思想備受批評，自由主義神學文本與歷史批判影響之宗派如改革宗，指他慣常用寓意解經法，有強烈的靈意化傾向。

