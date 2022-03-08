大馬畢業生團契辦活動 冀年輕人減壓

新冠疫症大流行兩年，教會活動幾近停頓，為幫助年輕人疫症期間維持團契生活，馬來西基督徒畢業生團契進行多項活動，包括室外徒步旅行、室內電影觀賞等。



馬來西亞基督徒畢業生團契轄下GCF iBridge事工從3月開始，每月舉行一次聚會，為期6個月，鼓勵年輕畢業生建立聯繫、精神上互相支持，從校園過度到職場，在社區榮耀主，以及處理日常生活問題，如工作壓力、辦公室政治、工作文化、與父母的關係、適應回到教會生命，在市場上作鹽作光。



GCF iBridge 推出的事工將於3月6日舉行，首日活動是在線棋盤遊戲，參加者一面下棋一面聊天，其餘活動包括帶氧運動，專人指導進行虛擬心血管鍛鍊，幫助學員加強心臟、降低血壓、提升免疫力。



另有周末電影欣賞加小組討論；騎單車活動，地點是甲洞大都會公園，參加者只要戴上口罩，在活動時保持社交距離，一面踏單車一面欣賞沿途優美風景，途經過綠色植物、亭台樓閣、湖泊美景。



主辦單位又指，2022年確實是充滿挑戰的一年，讓大家聚集在一起為面前的許多需要祈禱，並以聖經鼓勵大家：



「在指望中要喜樂；在患難中要忍耐；禱告要恆切。 “在盼望中喜樂，在患難中忍耐，不斷禱告。」（羅馬書12:12）



「應當一無掛慮，只要凡事藉著禱告、祈求，和感謝，將你們所要的告訴 神。」（腓立比書4:6）

