大齋期：揉合藝術與文字 進入神聖空間

今年大齋期於3月2日開始，美國加州福音派拜歐拉大學（Biola University）揉合藝術與文字，邀請基督徒進入悔改和沉思的神聖空間。



拜歐拉大學基督教文化與藝術中心，在大齋期揉合信仰與美學，將耶穌基督的生、死、復活重現眼前，透過藝術作品、經文、每日默想文章，讓信徒安靜下來重新思考基督的犧牲大愛、復活的大能，給予我們盼望，同時展現出基督賜予我們活力過新的生活。



貝瑞·科瑞校長（BARRY COREY）指出，大齋期不僅是解除社交媒體沉溺行為、斷捨誘惑的東西，更具意義是信徒與基督一起走在通往髑髏地的道路上，紀念這個歷史時刻在上帝面前謙卑自己，在人際關係、職場、家庭以耶穌的榜樣生活，好像昔日門徒與耶穌一起的日子。



大齋期第一天主題為「人性的脆弱」，默想經文：詩篇90篇3至13節，由塔爾博特神學院（Talbot School of Theology） 靈性塑造及心理學副教授貝茜里（Betsy Barber）撰寫。



文中指，該詩是摩西年老時寫的，形容人的一生轉眼即逝，塵歸塵土歸土，靈魂歸回上帝。人們在世視自己為世界的主體，然而我們終有一日去到人生的終點。故此在大齋期的第一天、聖灰星期三，一起思考人在塵世的結果。



此外，伴隨默想文章，四幅藝術畫展現出四季：春、夏、秋、冬，透過視覺帶領信徒思考人生四季的生命歷程，善用在世的日子，並且每天與基督一起得著智慧。



在大齋期禮儀中，牧者將棕櫚樹枝壓成灰燼，主禮人在領受者額上將聖灰塗上十字聖號，以重現悔罪傳統：「人本是塵土仍要歸於塵土，遠離罪惡效忠基督」，提醒人不在追求地上的名權利，回歸用塵土創造人的上帝，一起記念為我們受死埋葬復活的救主耶穌基督。

