宣教士96小時逃出烏克蘭：我流下了很多眼淚

烏俄兩國交戰，有美國宣教士睡夢中被炸彈聲驚醒，倉卒逃難歷時四天多，目睹烏克蘭家庭離散，流下了很多眼淚，希望有生之年不再看到這情景。



阿拉巴馬州溫菲爾德基督教會（Winfield Church of Christ）馬克·波西牧師（Mark Posey）過去三十年往返美國和烏克蘭，最近一個月在烏克蘭宣教。



他憶述，上周五（2月25日）在睡夢中被爆炸聲驚醒，面臨死亡的風險，決定逃離烏克蘭，原定乘坐飛機從首都基輔回國，不過戰事展開打斷了原定計劃，只能從東南部向西進發。



在寒冷的清晨乘搭公車去波蘭邊境，沿途看到成千上萬烏克蘭人湧進波蘭邊境，有年長、男人、女人、母親和孩子， 由於逃難的人實在太多，公路大塞車惟有下車，將食物和水送給了烏克蘭的母親、孩子和老人，最終周二（3月1日）返回伯明翰特爾斯沃思國際機場，



波西牧師表示：「能夠與妻子和親人擁抱一起，感覺好得無比。」並指，雖然個人已安全，但心裡掛念烏克蘭人，他們正在受傷、受苦、害怕，我們要繼續幫助他們、愛他們，發揮人類人性的愛。



他感激在逃亡路上，烏克蘭人一直幫助他，「擁抱烏克蘭人民是我永遠記得的事情，我流下了很多眼淚，我可以離開但他們不能，目睹烏克蘭家庭離散，希望有生之年不再看到這些情景。」



談到今次事件，波西牧師承認信仰受到極大的考驗，卻從試煉中加強了信仰。

