拳擊手變身神父：真人改編電影4月上映

美國演員馬克·華伯格（Mark Wahlberg）、米路·吉遜（Mel Gibson）將在大銀幕分享一部受信仰啟發的電影，講述一名麻煩製造者的拳手成為受人尊敬的牧師故事。



電影《Father Stu》（斯圖神父）根據斯圖爾特·朗神父（Father Stuart Long）真人真事改編，從拳擊生涯因傷退下，經歷無數次人生挫折之後，這位前不可知論者對上帝產生意想不到的異象，激發他成為一名牧師，作出了不再回頭的決定。



該電影將於4月15日在美國影院上映，馬克·華伯格飾演斯圖神父，「斯圖神父從麻煩製造者到牧師的旅程鼓舞了很多人，包括我。」



華伯格補充：「導演羅莎琳德·羅斯（Rosalind Ross）捕捉他的本質、如何影響他遇到的人，在這方面做得非常出色。我希望通過這部電影能夠保持他的精神活力，並繼續他的優秀作品。」



米路·吉遜（Mel Gibson）將在電影與其他演員，傑基·韋弗、特蕾莎·魯伊斯一起扮演他的父親，其拍檔羅莎琳德羅斯為這部電影撰寫劇本，這也是她的導演處女作。



馬克·華伯格（ Mark Wahlberg ），美國演員、製片人和前饒舌歌手，電影《人猿襲地球》主角。



米路·吉遜（Mel Gibson），2004年荷里活基督教史詩式大片《受難曲》（The Passion of the Christ）及續集的執導。

