大齋期傳統揭屬靈意義：聖禮不宜用「哈利路亞」





今年大齋期於3月2日展開為期40天，當中許多傳統習俗具有屬靈意義，如使用去年聖灰意味死亡、禮儀不宜用「哈利路亞」字詞等。



大齋期（Lent） （亦稱：大齋節、四旬期、預苦期）是基督教教會年曆重要節期之一，整個節期從大齋首日開始至復活節共四十天（不計算星期日）。大齋期有許多傳統和習俗，作者格雷博斯基（Michael Gryboski）在《基督郵報》（Christian Post）解構這些傳統內含5種意義。



聖灰十字塗額：遠離罪惡效忠基督



主禮人在參禮者前額將聖灰塗上十字聖號，以重現悔罪傳統：「人本是塵土仍要歸於塵土，遠離罪惡效忠基督」，歸回用塵土創造人的上帝，記念為我們受死、埋葬、復活的救主耶穌基督；天主教徒星期五不吃肉等。



這在猶太人圈子中有著悠久的歷史，舊約時代人們穿著麻布將灰燼放在頭上，作為懺悔的莊嚴呼籲。在新約提醒人的一生很短暫，人持續悔改通過耶穌基督在十字架上的救贖，走向永恆。



聖灰＋罪孽卡：內外悔罪



聖灰取用於前一年棕櫚主日的棕櫚樹枝，強調大齋期與基督經歷死亡，除了用去年的棕櫚樹枝作為聖灰之外，聖灰物品還包括一張寫有罪孽的紙卡。傳統的做法是將這聖灰用於今年的崇拜，分發一張小卡片或一張紙給信徒，每人寫下己罪、傷害他人或行了不公正的事，然後將卡片帶到祭壇上，與棕櫚枝一起焚燒；額頭上的灰十字架是我們對罪的悲傷和悔改的外在標誌。



戒癮斷誘惑：背十字架跟隨耶穌



大齋期捨棄誘惑人的東西，戒掉煙酒是有根據的，路加福音9章23節，耶穌又對眾人說：「若有人要跟從我，就當捨己，天天背起他的十字架來跟從我。」指出人盡克己，藉著禱各背負十字架跟隨耶穌，就可以在基督裡完全更新自己。



不宜說「哈利路亞」：待慶祝復活節唱



教會習於在大齋期避免播放希伯來短語「哈利路亞」為特色的歌曲，即是「讚美主」的歌。按照傳統可追溯到五世紀，由於西方教會在這時期是信徒懺悔的日子，不宜在這40天的等待裡唱或說這詞，「哈利路亞」的本質是快樂，慶祝復活節較適合。



喜樂主日：歌頌耶路撒冷



大齋期第四個星期日稱為「喜樂主日」（Laetare Sunday），意指大齋期已走到一半的路程，信徒懷著喜樂的心情來慶祝，期待主耶穌基督的逾越節與光榮復活。「喜樂主日」的進台儀式和敬拜較為輕鬆，並且選取的詩歌圍繞著以賽亞書66章10節的經文：「你們愛慕耶路撒冷的都要與她一同歡喜快樂；你們為她悲哀的都要與她一同樂上加樂」，頌讚耶路撒冷的喜樂。

