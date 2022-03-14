港府延長防疫措施 再度關閉宗教場所

第五波新冠病毒襲港，感染個案單日持續數萬宗，政府再度收緊防疫措施，包括關閉宗教場所延長至4月20日凌晨；浸聯會推緊急救援計劃協助會友度難關。



關閉宗教場所至4月20日



政府延長現有社交距離措施，關閉表列處所及納入疫苗通行證至4月20凌晨，包括宗教場所、活動場所、商場，百貨、超市、街市市集、理髮店、泳池、公眾娛樂場所、體育處所、健身中心；暫停醫院及院舍探訪（恩恤情況除外）。



全港中小學幼稚園3月提早放暑期，並於復活節假期後（4月18日）恢復教學，本學年最後上課日為8月12日，新學年照常在9月開學，不包括專上院校；3月起將推行全民強檢三次，詳情有待公佈，



香港新冠病毒疫情自2020年累積至今350,557宗陽性個案、1,366人死亡。



浸聯會推緊急救援計劃



另外，鑑於疫情持續，影響不少人生計，家庭經濟受壓力，香港浸信會聯會推出「浸聯疫下緊急救援計劃」。



浸聯會於網頁公佈有關計劃，由於本港新冠肺炎第五波疫情日趨惡化，確診人數屢創新高，不少人開工不足收入大減甚至失業，本著「浸會一家．同心抗疫」彼此相顧的精神，設立浸聯會賑災備用金，支援因疫情而陷於經濟困難之浸會會友與有需要的社區人士，共同抗疫實踐主愛，申請者可經堂會主任牧師或堂主任推薦。

