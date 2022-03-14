聖公會大齋期牧函 勉信徒向消沉感說「不」

香港聖公會主教院在大齋期首日3月2日發出牧函，勉勵基督徒在疫情中向消沉感覺說「不」，守齋傳統是叫人不要專注自己的軟弱，學習全然倚賴天父的看顧。



主教院牧函開首用以賽亞書41章10節鼓勵信徒抓緊天父的應許，相信祂與我們同在沒有離棄我們，堅定信心仰望祂一同攜手面對難關，終有一天在主的保守下雨過天晴，並在40日大齋期透過克己、自律、簡樸生活倒空自己全然倚賴上帝。



牧函另列出三點以互勉，指出大齋期遇上新冠疫情，或會導致人出現消極、負面情緒，感到沮喪失落、無奈、前途迷惘，信徒要向這些消沉感覺說「不」，大齋期守齋傳統就是叫人不要專注人的軟弱，學習全然倚賴天父的看顧，以更堅毅的信心和勇氣面對一切。



其次是疫情中不少人面臨失業，呼籲信徒發揮榮神益人的精神，照顧受困的人，例如幫助長者使用流動應用程式搜尋防疫資訊，幫助低收入者安定生活，用電話短訊給他們慰問，在艱難時刻大家互助學習愛他人。



此外，在大齋期禱告默想的時候學習等候，深信上帝是掌管歷史的神，祈求主賜安寧和信心給每一個人，不要被疫情擊倒，更能在困境中經歷成長，學習聖保羅所教導的「在盼望中要喜樂；在患難中要忍耐；禱告要恆切。」在禱告中與主共融。



牧函最後提到，求主醫治和保守所有確診者和家人，也為所有前線和後勤抗疫人員，特別是醫療工作者、檢測人員和政府官員祈禱，求神賜他們智慧和能力。



「主教院2022年大齋期牧函」由陳謳明大主教、東九龍教區主教郭志丕、香港島教區主教謝子和名義發出。

