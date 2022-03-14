教新交流會：培育信徒宣講儲備未來人才

香港教會更新運動2月17日舉辦「培育信徒領袖參與宣講服侍」交流會，旨在興起具恩賜和心志信徒領袖參與宣講服侍，為未來儲備人才；馬保羅牧師籲打破聖職人員、平信徒二分觀念，徐健能牧師認為可提升信徒應用聖經的水平。



馬保羅：打破聖職人員、平信徒二分觀念



啟田浸信會主任牧師馬保羅分享籌備訓練班的過程及對教會帶來的影響，其教會成立於1997年，2005年及2007年開辦兩屆「基本講道法」課程，二十多位學員參加，籌備過程有四步驟，首先跟執事會商討醞釀，然後撰寫課程介紹、課堂實習、適合者上講壇宣講，再跟進。課程共十堂大綱包括：講道法導論、基本釋經法、釋經講道、經文中心思想與主題、引論與本論及講道大綱結論、講道技巧提升等。



實習方面，有見學員實習及生命良好，則編排信徒領袖參與崇拜講道；實習好處是幫助信徒領袖整合神學想思想、營造氣氛讓整體教會重視上帝的話語，形成一個渴望上帝話語的群體。



馬保羅指出，華人教會著重功能性， 神的道帶著能力、給人盼望與更新，「如果好好地講一篇道帶來的果效力量好過做40次輔導，我們需要回到上帝去，深信上帝的話語帶著能力，信徒領袖的講道不單令到自己受益，也成為弟兄姊妹的榜樣，重視神的話語。」



他在培訓學員是著重釋經講道，在講壇上本於聖經不致偏離神的話語，也有助打破聖職人員、平信徒二分觀念， 大家都是同心事奉上帝，同一團隊，見證神國度的擴展。



徐健能：提升信徒應用聖經的水平



宣恩浸信會主任牧師徐健能則指，邀請參加者接受訓練基於幾個考慮：屬靈生命穩定、對聖經認真，同工給予意見後邀請參加者填寫問卷，了解其對聖經認識程度。去年9月至12月開班共四堂，目標是訓練冊學員可以開始講道，寄語聖經對應的需要，當中有牧者指導。



訓練班共四課，基礎課：講道傳統、神學基礎、牧養需要；聖經課：釋經講道、釋經原則、不同文體的處理；講道課：選取經文、組織、撰寫大綱；實踐：試講兩次、同工評道。



徐健能認為，訓練課程有助發掘弟兄姊妹的話語恩賜，興起教會群體的屬靈領袖，藉著訓練和跟進指導門訓領袖，彼此鼓勵建立關係。他希望藉此提升整體教會信徒渴望神話語、學習和熱切應用聖經的水平。

