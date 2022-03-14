外傭確診遭解僱趨嚴重 協進會呼籲僱主善待

第五波新冠疫情持續，確診人士普及社會各層面，香港基督教協進會指出近日收到多個基督教外傭組織及機構求助，不少外籍家庭傭工感染新冠病毒遭解僱，呼籲僱主善待家中染疫的外傭，促請政府盡快提供適切的協助，支援有需要的外傭和僱主。



香港基督教協進會社會公義與民生關注委員會3月4日發出聲明，關注確診外傭遭非法解僱及剝削，指出愈來愈多外傭受感染被僱主趕出住處，以致無處容身流落街頭，這不單是非人道和非法的待遇，更引發公共衛生及社區傳播的問題。



根據《香港僱傭條例》外傭感染疾病，僱主須向外傭給予病假和疾病津貼等，違例者將被罰款港幣十萬元；另外根據《殘疾歧視條例》僱主因外傭染疫給予外傭較差待遇亦可能觸犯有關條例。



鑑於疫情加劇確診外傭遭非法解僱及剝削情況越趨嚴重，該會呼籲僱主切勿解僱並依法善待家中染疫的外傭，亦促請政府盡快提供適切的協助，以及支援給有需要的外傭和僱主。



香港基督教協進會 - 社會公義與民生關注委員會



《關注確診外傭遭非法解僱及剝削》



近日香港基督教協進會收到多個基督教外傭組織及機構求助，有不少外籍家庭傭工因確診感染2019新型冠狀病毒而遭僱主解僱。更有越來越多染疫的外傭被僱主趕出住處，以致外傭無處容身、甚至流落街頭。這不單是非人道和非法的待遇，更有可能引致公共衛生及社區傳播的問題。



本港的外傭一向存在僱主供膳不足的問題。不少外傭因僱主未有提供足夠的糧食，需長期於外出時自費購買。由於確診期間須隔離，外傭無法外出購買食物補給，僱主亦未有提供足夠的膳食，出現外傭食不果腹的慘況 。



根據香港《僱傭條例》，如外傭染病，僱主須向外傭給予病假和疾病津貼。如僱主於外傭放有薪病假期間終止僱傭合約，即屬違法，最高可被罰款港幣十萬元，及被視為不合資格聘用外傭，其後的外傭簽證申請會被拒絕。



一般僱傭合約亦有清楚規定，僱主必須向外傭提供免費且合適的住宿、膳食及醫療。



根據《殘疾歧視條例》，如僱主因外傭染疫而給予外傭較差待遇，亦可能觸犯有關條例。



令人遺憾的是，隨著疫情加劇，確診外傭的非法解僱及剝削情況亦越趨嚴重。本會現呼籲僱主切勿解僱並依法善待家中染疫的外傭，亦促請政府盡快提供適切的協助及支援給有需要的外傭和僱主。



2022.03.04

