環球華人釋經培靈會 張路加：教會領袖三能力探險未來

第六屆環球華人釋經培靈大會3月7日展開，張路加牧師在首晚講道表示，疫症之下信徒面對各種困難，惟神帶領我們進入應許之地，他透過約書亞記呼籲大家仰望神的供應，不論過去、現在、將來都一樣，當我們看見神過去的作為靈命就更豐盛。



屬靈群體需要「信心大冒險」



播種者國際協會遠東事工部主任張路加牧師的講題為「進入應許之地」，指出摩西將帶領以色列民進入迦南的重任交給約書亞，鼓勵他剛強壯膽，屬靈的群體需要「信心大冒險」，離開舒適曠野之地，這條路向來沒有人走過，如何渡過湍急的約旦河呢？



以色列人在曠野流離因為缺乏信，沒有信就得不到應許，其實他們不需為生活擔憂，神每天供應瑪娜，今天信徒需有信心，神每天為我們預備所需，我們有永生的應許但是在地上怎樣行、怎樣活、怎樣信，需要思考怎樣做得好一點。



信徒若然像以色列人在曠野發怨言，屬靈生命就停留在曠野，所以屬靈群體需要「信心大冒險」，展開恩典之旅將踏上四條路：一條向來沒有人走過的路、一條充滿屬靈爭戰的路、一條前去得地為業的路、一條神應許實現的路。



張路加指，這些路是寶貴的，神應許我們踏上去的時候已經得勝，今天信徒面對眼前湍急的約旦河如何越過呢？就是靠著神給我們的信心、盼望，勇敢踏入約旦河水就分開，便看見神在我們前面豐富屬靈的預備。



華人教會領袖具備「屬靈大冒險」



他又指，今天華人教會領袖都進入屬靈的大冒險，屬靈大冒險包含三方面：1. 「屬靈能力」；2. 「領導能力」；3. 「爭戰能力」。



屬靈能力：年青的帶領者學習老一輩的屬靈領導能力，就如約書亞學習摩西一樣，條件是跟著約櫃走、對神的敬畏、等候耶和華的應許、群體自潔。



領導能力：帶領會眾進入迦南美地時思考怎樣帶領會眾，條件是心態上剛強壯膽、團隊事奉時謙卑虛己、領袖當先身體力行、始終如一專心堅韌。



爭戰能力：屬靈領袖不要給眼前的景象嚇到，條件是從小操練自己、慧眼識人、專心信靠神、汲取教訓。



最後，張路加勉勵各人，走在屬靈路上是神揀選我們，盼望大家用信心肯定神的預備和供應，願神恩待我們每一位。



第六屆環球華人釋經培靈大會於3月7至11日舉行，主題為「進入應許之地，活出豐盛生命」；早堂講員：黃子嘉牧師，講題：由羅馬書看基督徒的美好人生；午堂講員：梁家麟牧師，講題：信仰與道德：歌羅西書的倫理教導；晚堂講員：張路加牧師，講題：進入應許之地。主辦教會：九龍城浸信會、香港聖經教會、中國基督教播道會恩福堂華語部。

