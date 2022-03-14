國際婦女節 女性天賦困難時刻啟發世界

天主教多所學術機構3月舉辦國際研討會，探討女性對世界重要，當中有德國神學家赫德嘉·馮·賓根（Hildegard of Bingen）、猶太裔現象學哲學家艾蒂特·史坦茵（Edith Stein），這些女性的特質與基督信仰價值相輔相成，有助當今婦女追求依循基本價值的生活。



該次研討會由羅馬宗座傳信大學、宗座宗徒之后大學女性研究所、阿維拉天主教大學主辦，於3月7日至8日展開，探討女性聖徒對世界的貢獻：



中世紀德國神學家、作曲家及作家赫德嘉·馮·賓根（Hildegard of Bingen ，1098-1179），曾擔任艾賓根修道院修道院院長、修院領袖，同時也是哲學家、科學家、醫師、語言學家、社會活動家及博物學家，並成立一所新的修道院，在文學與思想上的成就，也被後人拿來與但丁、威廉·布萊克相提並論。



她在傳記寫道：「當我42歲又7個月的時候，天堂在我眼前開啟，有卓越智慧如眩目強光，流經我整個大腦，使我心胸彷彿起火，卻不感燒灼，而是溫暖，那屬靈書本令我乍然開朗。」



另一位是德籍猶太裔現象學哲學家艾蒂特·史坦茵（Edith Stein），1913年前往哥廷根，成為胡塞爾的學生，1916年在胡塞爾的指導下完成以「同理心」（Empathy）與胡塞爾的現象學為題的論文，惜於1942年被納粹德軍關在斯威辛集中營，與同伴在瓦斯室被毒氣致死。



在研討會中指史坦茵因藉著自身的生活展現出「我們基督徒的生活理當『誕育生命』」。



這兩位婦女被形容為，在挑戰和恐懼使人們氣餒的時候注入希望和啟發，她們的工作與見證重要非凡，她們的卓越芳表有如燈塔，能在世人尋求最佳的前行道路時提供迫切需要的盼望，幫助人們恢復活力。

