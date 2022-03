華文世界探索耶穌裹屍布 聖經博物館展原大複製品

華文世界出版首部探索都靈裹屍布(Shroud of Turin)鉅作,揭開百年研究證據與驚人全貌;另外華盛頓聖經博物館展出原大複製品,都靈裹屍布被認為是曾經包裹耶穌基督的葬布。



華人教會因信稱義 乏熱誠研究聖物



長期研究都靈裹屍布、程向牧師最近推出新書《千載傳奇.百年探祕:都靈裹屍布密碼》,透過數百張歷史研究照片探討耶穌裹屍布的奧祕。



中華福音神學院教務長周學信在專文推薦指,基督教的教會對裹屍布較缺乏廣泛的熱情,乃受到馬丁路德「因信稱義」教義影響,認為得到上帝的寬宥是來自白白的恩典,並非通過崇拜聖物,而這塊神祕的布料一直是歷史上的未解之謎。



是次的出版,為華文讀者帶來有關裹屍布上的豐富資料,將現有的歷史、研究和信息、許多照片結合在一起,讓讀者了解裹屍布的全貌和完整故事。



高科技重現展品 助研讀福音書



另外,華盛頓聖經博物館(The Museum of the Bible)五樓「信仰的奧秘」展覽廳展出「都靈裹屍布」(Shroud of Turin)原大複製品,展出日期至7月31日,原大都靈裹屍布複製品附上介紹說:「布面上有一個模糊的、發黃的、被釘在十字架上的人的圖像,數百萬的基督徒相信它是拿撒勒人耶穌的葬身布。」



聖經博物館首席策展人杰弗裡·克洛哈博士(Dr. Jeffrey Kloha)解釋說:「在這個高科技互動展覽中,參觀者將探索這塊布如何與福音書聯繫起來,並如何成為聖經人物中最容易識別的圖像之一。雖然裹屍布本身並沒有離開都靈,但它已經出現在雜誌封面、紀錄片中,甚至好萊塢電影中。這個展覽探討了這塊布所激發的魅力和信仰。」