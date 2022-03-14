Twitter暫停議員帳戶 不容批生理男參女泳賽

美國眾議院議員薇琪·哈茲勒(Vicky Hartzler)在Twitter貼文，批評全美大學體育協會新規定，容許跨性別男泳手參加賓夕法尼亞大學女子組泳賽，Twitter將其帳戶暫停。



哈茲勒Twitter寫道：「女子運動是為女性準備的，而不是男性偽裝的女性。」 Twitter其後暫停她的帳戶，稱她違反了Twitter禁止仇恨行為的規定。哈茲勒則回應稱「不會刪除這條推文」，並且在Facebook寫道 :「女子運動是為了女人，而不是男人偽裝成女人。」



她續指：「認識威廉托馬斯（William Thomas），男子游泳排名第462位，認識莉亞托馬斯（Leah Thomas），女子游泳排名第一，問題在於是同一個人。有些人害怕談論這議題，但不是我。」



哈茲勒並稱，曾執教女子田徑，當自由主義者摧毀女子運動時，她不會坐視不理，女子運動是為了女人，而不是男人假裝成為女人。



賓夕法尼亞大學生理男運動員托馬斯，在全美大學體育協會批出新政策後，參加女子組100米及200米自由泳比賽勝出，惹起爭議。



全美大學體育協會（NCAA）新政策從2022年冬季錦標賽開始生效，要求具有跨性別身份的學生運動員「在他們的運動錦標賽選擇前4周開始記錄特定運動的睾酮水平」。



該協會從2022至2023學年開始，跨性別學生運動員將需要在賽季開始時記錄水平，並在第一次記錄後六個月提供第二次記錄。

