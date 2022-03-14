教會關閉辦公室不受限 疫下服侍教外人

香港新冠肺炎感染個案漸趨回落，然而宗教場所繼續關閉至4月20日，進入教會需用疫苗通行證，令教會實際操作產生疑問，對牧養跨年齡群體亦受阻，教會如何應對？



教會辦公室、會議室、宿舍不受關閉限制



政府早前公佈六類599F章下的表列處所包括宗教場所暫停關閉延長至4月20日，香港基督教協進會3月4日於網上公開民政事務局回覆對關閉宗教處所的四疑問，指出同一大廈內教會辦公室、會議室、宿舍不受有關管制，進出居所或工作地點人士可獲豁免疫苗通行證之指示。



在同一組建築群內，宗教處所包括聖堂、公眾娛樂場所包括展覽廳，屬於表列處所需要關閉，學校不屬於該範圍地方，有關疫苗通行證要求屬行政規定，詳情諮詢教育局。



堂區辦事處如私人公司辦事處，並非宗教處所不受疫苗通行證規管；不同表列處需要展示不同的安心出行二維碼供使用者素描，宗教場所屬關閉表列處所，未有展示或使用安心出行，學校方面詳情諮詢教育局。



重塑教會觀 服侍教外人



對於政府要求進入宗教場所需用疫苗通行證，擬帶來牧養障礙，香港教會更新運動早前舉行網上交流會，有牧者反映教會實況。



教新2月25日舉辦網上交流會「疫苗通行證下點樣牧養？」，神召會西環堂主任牧師鍾樹森指有會友因身體原故無法接種疫苗，或得不到醫學證明，意味著未能使用疫苗通行證，影響參加教會聚會；至於教會轉用直播模式，對不同年齡群體人士例如長者是一項挑戰，



他指出教會未來可能在不同地方連結這群體，例如在辦公室、家庭聚會等，這關乎教會觀念，教會不是宗教場所是群體，如何服侍這群體？在疫情下教會並非專注在網上崇拜的技術問題，而是走出去服侍教外的人。



中國神學研究院神學科教授雷競業質疑有關措施，是政府規管人民生活的第一步，擔心介入教會影響弟兄姊妹的互動，鼓勵信徒學習做狹縫中的信仰群體，在遵守法律之下仍然要設底線，就是對人的尊重和接納。



雷競業認為，凱撒歸凱撒，公義歸上主，唯一公義是上主，所以要分開人與上主的公義，鼓勵信徒反思靈命、與主相通、履行今天所做的事情，以信心和盼望面對明天。

