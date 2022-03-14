【梁永泰院長】俄烏戰爭與世界未來格局：信仰的反思





梁永泰

恩光書院院長



編註：俄羅斯向烏克蘭開戰進入第14天，雙方軍人死傷逾千，200萬難民逃離烏克蘭，兩國領袖三論談判無果。俄烏之戰被視為第二次世界大戰後大型國際戰爭，究竟對世界未來格局有何衝擊？教會、基督徒發起祈禱會為兩地人民求平安之餘，有何深省？



故事一：俄羅斯的故事



俄先入侵克里米亞，再入侵烏克蘭，宣告烏東兩省成為獨立國，建立俄在黑海的溫水港。未來發展是推進全面吞烏還是局部建立緩衝國，是席捲非北約國家如芬蘭、瑞典、瑞士等，重建前蘇聯國土抑或只是加強邊界緩衝區。



世界尤其西方國家譴責，停止俄國一些銀行用國際貿易結算SWIFT系統，在聯合國安理會被圍攻，除了中國和印度投棄權票。歷史背景是當柏林圍牆倒下，前蘇聯瓦解，東歐諸國加入歐盟及北約，包括波蘭、捷克、匈牙利等。但不歡迎俄羅斯加入歐盟，俄羅斯是否越來越受到威脅，為了自保而戰抑或要恢復蘇聯大國領土？



故事二：美國的故事



自1989年柏林圍牆倒下，美國自稱是唯一的超級大國。推行其大美國主義，掀起海灣戰爭，入侵伊拉克，藉詞消滅大殺傷力武器，是個神話。入侵阿富汗20年，無功而退，只有軍事，沒有民生。推行阿拉伯之春，例如埃及、敘利亞及其他中東國家。以人權民主自由為口號，顛覆及建立傀儡政府。間接助長如塔利班及其他恐怖分子的滋生。



故事三：中國的故事



美國進入新冷戰時代，制裁伊朗，制裁俄羅斯。與中國發起貿易、科技、金融、貨幣戰。南海和東海舉行聯合軍演。與日本、澳洲、英國、韓國聯盟，挑撥中台關係，助長台灣獨立勢力。處處以國家安全為理由，壓抑中國崛起。是否迫使中國靠近伊朗和俄羅斯，尋求自保，成為新的冷戰。中國亦相信大國崛起，尋求一帶一路，不再韜光養晦，設立與西方以外的金融、經濟、社會、文化及政治系統。



聖經的角度：國度與民族



創世記一至三章：萬物被創造，各從其類，多元合一。同是一個創造主，各有界線(boundaries)。創世記十一章：巴別塔變亂口音，多元語言文化，遍滿全地。使徒行傳二章：各國各族各民以本土口音讚美神，聖靈充滿。使徒行傳十七章；神從一本做出萬族，為他們定了時限與疆界。創世記十五，十七章：從亞伯拉罕一族一家，祝福萬國。所以各從其類，萬國歸主，和平共處，多元合一，包容並兼是神的心意。



過去最佳例子：聯合國、歐盟，美國的聯邦與各州政府關係，中國的中央與地方如自治區、特區、直轄市的關係，大英聯邦等。神揀選以色列作為祭司國，示範單位，使萬國歸主。



閱讀今天：



西方雄霸世界時代快將結束。中國的興起，亞非拉的興起，令西方過去200年的霸權，自工業革命之後的殖民帝國主義䧺霸，將會沒落。西方人心裏恐懼。



俄羅斯尋找前蘇聯失去的夢，要重建霸權，聯繫伊朗以核武威脅，也會注定失敗。除了天然氣，俄羅斯的經濟不值一談。



二次大戰之後，歐洲一片廢墟，西方由美國主導。美國如今在法治、國家動員能力、貧富懸殊、工人就業、種族分化、制衡力量，走入衰落。後美國世界已經開始，各國興起。聯合國精神不再由美國主導，亞非拉國家興起。各族各民只想別人尊重自己的存在和獨特性。



閱讀將來：



將來誰能包容並兼，那個國家能跳出零和遊戲，不再以絕對的普世價值自居，而能夠融合多元文化，就能勝出。



香港一國兩制，文化不同，資本主義與共產主義和平共存，在矛盾中生存，有磨合有火爆。可否都有包容並兼？港人治港，誰是可信賴的港人？是否只有在大陸生長的才是領袖？



看看英國文官麥理浩，在香港作三屆港督，有長遠建屋計劃、九年免費教育、多建醫院、郊野公園、廉政公署、地鐵、天橋等。使香港人的安居樂業，是香港歴史最出色的領導。所以不論是香港人、大陸人、小數族裔，都可以做得優秀的。



傳統神學對戰爭的理論：正義戰爭、聖戰、舊約與新約戰爭之分、聖職人員是否從軍等，這一切問題都在現代科技與全面戰爭下顯得蒼白不足。有了核武，任何戰爭都不可以是公義的，因可以滅絕人類。



現在的戰爭已經在文化、經濟、科技、金融、社會上，全面發生，不一定是在局部古舊式軍事戰爭。而且新聞傳播非常之快，全線軍火全世界廿四小時看見，永遠不能夠掩飾自己的爭霸，無論是俄羅斯還是美國，是中國或任何大國，尋求絕對霸權，或聯盟對抗，一定會失敗。只有互相容忍兼容不同文化，愛你的仇敵，愛你的鄰舍，地球人類還是有希望。啟示錄廿一章各國各族的君王將最好的獻上新城耶路撒冷。

