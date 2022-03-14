氣候變化婦女生計受損 國際組織助成立企業

國際組織「基督教援助會」（Christian Aid）發表報告，氣候變化對全球南方婦女影響嚴重，作為農民主力缺乏水源、乾旱和森林火災的風險。



聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）出版《第六次評估報告》，形容氣候危機正衝擊任何地方，無分陸地、海洋、冰山與大氣，有些變化已無法逆轉，有些則尚存改變可能。



基督教援助會指出，全球南方婦女的生活，受氣候變化影響比對男性的影響更大。該會全球宣傳與政策負責人菲奧娜·史密斯（Fionna Smyth）解釋說：「應對氣候變化與貧困和不平等有著千絲萬縷的關繫，需要變革性的政策來支持女性的主動性和領導力。她呼籲將70%的氣候融資用於當地主導的應對措施，包括確保損失和損害的資金，與適應和緩解的資金相匹配，作為全部提案的一部分，並敦促領導人將化石燃料補貼轉向性別平等和可持續的措施。



史密斯舉例，在洪都拉斯，農民早已感受到氣候變化的影響，由於森林砍伐和越來越強烈的暴雨，高山滑坡和山洪暴發惡化，整體降雨量減少增加了乾旱和森林火災的風險，並耗盡了食水資源。



為了解決這些問題，洪都拉斯綜合發展基督教組織（OCDIH）正在開展由歐盟支持、女性主導的可持續能源企業（WLSEE）， 這倡議幫助120婦女成立39家企業，在能源供應有限的貧困社區生產、營銷、安裝可持續能源技術。



參與該企業倡議、優質咖啡的專門生產商亞迪拉（Yadira Lemus）表示，雖然氣候變化對每個人來說都是一個問題，但有關倡議對婦女和貧困家庭提出了具體的挑戰。



亞迪拉補充，氣候變化對家庭主婦的影響最大，人們必須密切關注水源，「在某些情況下，水可能沒有到達房子，所以我們被迫從最近的水源取水。同樣的事情也發生在家庭的菜園，因為女性是農民主力，生產我們要吃的東西，但這變得越來越困難。」

