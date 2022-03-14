恩光書院研未來三大趨勢 梁永泰：簡化信仰未足應對

社會轉變急促，未來是科技壟斷的日子，政治兩極化的年代，怎樣創造未來？恩光書院院長梁永泰在該院的研討會上，列出未來三大趨勢，呼籲信徒從世界觀、人觀、福音觀述說基督的故事，以應對未來世界的挑戰。



未來三大趨勢：科技文化、政治文化、生態文化



梁永泰在研討會列出未來世界將朝向三大趨勢發展，包括科技文化、政治文化、生態文化，並逐一分析。



科技文化：科技有其心願和意志，例如透過大數據分析篩選候選人入學、工作資格；元宇宙帶領人進入虛擬夢幻世界；人在實驗室轉變人的胚胎基因，究竟人是主動控制物種的主角還是被動的角色？科技有一套原則，功能主義、預測和控制未來，這引導人反思是否神的心意。



政治文化：政治趨向多極化，二戰之後美國興起主導世界，在後美國世界西方勢力沒落，俄羅斯重新崛起、中國興起形成多元世界，卻又衍生競爭，零和遊戲是否合乎神的心意？世上每一個國家和平共處多元合一很重要，創世記出現最多的字詞是「各從其類」即尊重不同求同存異。



生態文化：動物工廠禁錮式催生動物，屠宰牟利，導致出現瘟疫，人類回到巴別塔年代，自我中心透支未來。怎樣抗衡生態？人是神的管家過簡樸生活、關懷貧窮人、尊重萬物是神所創造。德國社會學家韋伯（Max Weber）指資本主義的成功乃簡樸生活、節儉、關懷貧窮的人，否則失敗。



簡化信仰未足應對未來世界



梁永泰指，今天的基督徒要站在城門口好像先知，將神的判語宣講出來，通過講述基督教另類故事來創造未來。基督徒信主傳福音追求他世，將屬靈屬世分割是一個簡約化的故事，未足夠應對未來世界的挑戰。基督徒的故事包含世界觀、人觀、福音觀。



世界觀：所指是創造的基督，創世記1章1節說起初神創造天地、用泥土做人、創造萬物，祂是時空的主、基督是救贖的主、再來的君王。



人觀與福音觀：人參與基督的使命，包括個人、文化、大地的救贖，罪不單在於個人也有文化的罪惡，馬太福音28章指信仰是捨己為人得著生命的，與基督一起作王，履行大使命，使萬邦作基督的門徒，創造人的基督教價值觀；香港教會歷史最大影響來自教育，將聖俗連結一起。



思想、行動、情感牧養信徒 籲走在時代前線



梁永泰續指，人是有思想的，教牧宜從這方面塑造信徒，羅馬書12章1至2節：「不要效法這個世界，只要心意更新而變化，察驗何為神的善良，純全可喜悅的旨意。」這是一個價值的轉移，在世建立基督的思想。



人是工作有行動，管理大地生養眾多遍滿全地，當人傾斜追求科技追求功能主義和效率，將導致非人化機械化。舊約學者克里斯多福·萊特（Chris Wright）認為，宣教和使命包含多方面，是以建立聖潔公義的群體。



人是有愛情，腓立比書4章8節：「凡是真實的、可敬的、公義的、清潔的、可愛的、有美名的，若有甚麼德行，若有甚麼稱讚，這些事你們都要思念。」將此美德內化在信徒生命裡。



最後，梁永泰呼籲基督徒作時代的見證，走在知識、智慧、文化承傳、夢想與創造的前線。



恩光書院3月3日舉行網上研討會「創造未來：基督徒的時代見證」，講員︰梁永泰博士（恩光書院創校院長），主持：翁傳鏗牧師（文藝出版社社長）

