烏克蘭難民恐被販賣 宣明會輔導離散兒童

烏克蘭遭受俄軍戰火蹂躪，200多萬難民湧進鄰近國家，有基督教團體擔心加劇人口販賣的危機；世界宣明會則在東歐地區調派人手，派發緊急救援物資給逃離烏克蘭的兒童和家庭。



販賣集團利用逃難者的脆弱



基督教公共政策（Christian Action Research and Education）與10個團體早前聯署，關注英國的《國籍及邊界法案》（Nationality and Borders Bill），法案威脅減少保護難民合法居留權，適逢烏俄戰爭引發難民潮，團體指出大量難民成為販賣人口犯罪分子牟利機會，呼籲政府採取更多措施將罪犯繩諸於法，並且為確診的受害者提供12個月人生安全保障。



基督教公共政策警告，逃離戰爭的烏克蘭人面臨嚴重的剝削風險，該機構負責反人口販賣政策專家羅倫斯（Lauren Agnew）表示，因著烏克蘭局勢預計販運案件將出現高峰期，令致力打擊罪惡的人不安、非常擔憂。



現時大批難民湧進波蘭、羅馬尼亞、匈牙利、摩爾多瓦、斯洛伐克，犯罪集團正在這些國家活動，將人口販運到整個歐洲，並且落入英國在內的犯罪行業當中，他們利用流離失所者的脆弱尋找商機。



宣明會：東歐將觸發一場難民危機



另外，世界宣明會發起援助烏克蘭兒童及家庭工作，在東歐多國展開救援行動，幫助逃離羅馬尼亞、摩爾多瓦的難民，以及東歐受這場危機波及的人。



在東歐地區的宣明會辦事處調派工作人員，向這些難民提供緊急援助，派發食水等物資，並且為倉皇逃難的兒童提供心理輔導，他們因失去摰親，與親人分開導致心靈受創傷。



世界宣明會指出，現時超過750萬烏克蘭兒童面對衝突升級帶來的威脅，其中210萬為5歲以下兒童；估計這場戰爭將引發500萬烏克蘭人逃離本國，超過100萬人逃往羅馬尼亞波蘭等鄰國，在東歐將觸發一場難民危機。

