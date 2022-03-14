馬偕赴台宣教150周年 教界創作音樂重遊淡水

傳教士馬偕赴台宣教150周年，基督教界紛紛展開紀念活動，北部長老教會大會舉辦感恩禮拜及演出短劇；基督教研究智庫製作全新音樂《與馬偕同遊淡水》，回到1872年的福爾摩沙，與馬偕搭船聆聽他委身救靈魂的心聲。



北部長老教會記念馬偕宣教熱忱



北部台灣基督長老教會大會3月9日在淡水長老教會舉行「北部教會宣教紀念日—馬偕上陸淡水150周年感恩禮拜」，而1872年3月9日下午3時正是馬偕抵達淡水展開宣教工作及行醫之日。



淡水長老教會主任牧師鄭浚豪在會上帶領會眾頌讀啟應文，感念馬偕牧師為著救人靈魂千里迢迢到台宣教，其委身熱忱可從台灣神學研究學院校長蔡慈倫牧師的分享躍現眼前。



蔡慈倫稱，馬偕曾對學生表示在台北部開辦的第一所學堂，並非現時俯視淡水的牛津學堂，而是在戶外的大榕樹下，上帝的藍天就成為他們的拱型屋頂。



感恩禮拜還邀請淡江大學歷史學系學生演出短劇，重現馬偕等傳教士於150年前赴台的故事。新北市市長侯友宜也赴會慶祝，與牧師和信徒同頌詩歌、吟誦聖經，共同見證馬偕侍主愛人的精神。



音樂創作與馬偕同遊淡水



此外，基督教界也創作歌曲參與慶祝，台灣神學研究學院系統神學教授林鴻信多年研究馬偕，對馬偕領受來自天上的神聖呼喚「此地就是了」尤為深刻，曾於2005年寫作《與馬偕同遊淡水》一詩，為紀念馬偕基督教研究智庫策劃製作全新音樂創作《與馬偕同遊淡水》。



聽眾進入音樂彷彿穿過時空長廊回到1872年的福爾摩沙，與馬偕搭船「海龍號」由北往南進入淡水河口，在繁華的淡水小鎮「看見」馬偕佇立在船上，聆聽神聖的呼召：「融入俗世紅塵滾滾，亦非清純脫俗不惹塵埃，乃是效法耶穌基督，入塵世而不染，脫俗念而不離，成肉身仍為道，宣揚道於肉身。」



另一首由教牧創作歌曲《馬偕DNA》，用年輕、搖滾、饒舌、熱血的方式打破眾人對馬偕的百年刻板印象，興起下一代將馬偕DNA繼續傳承的精神。



歌中讚揚馬偕：「面對挑戰不退縮＼直球對決不閃躲＼艱辛困難纏上身＼逆勢翻轉繼續追夢＼討厭動口不動手＼先做再說才是我＼屢敗屢戰越堅強＼放棄是什麼我不懂＼吃苦當作吃補。」（《馬偕DNA》詞：林鴻信、吳芳儀，曲：吳芳儀，演唱：吳芳儀，Rap：王誌誼）。



馬偕1872年3月9日上陸淡水



喬治·萊斯里·馬偕（George Leslie Mackay，1844年3月21日－1901年6月2日）生於加拿大安大略省，為加拿大長老會差派的第一位海外宣教士，1872年3月9日28歲的馬偕抵達淡水展開宣教工作及行醫，建立教會、醫院、學校，對社會貢獻重大影響深遠，1901年因喉癌在淡水去世，其座右銘為「攏是為基督」，一生「寧願燒盡，不願朽壞」。

