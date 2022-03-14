民調：美國基督徒父母只有4%持聖經世界觀

美國以上帝之名立國，有大學最近進行調查，發現未成年孩子的基督徒父母，只有4%擁有聖經世界觀，這將影響孩子成長時的靈性發展。



亞利桑那基督教大學（Arizona Christian University） 文化研究中心於1月訪問600名13歲以下兒童的父母，在國際婦女節（3月8日）發佈調查。



在受訪父母中只有2%的人擁有符合聖經的世界觀，三分二受訪者自我認是基督徒，當中只有 4% 的人持有符合聖經的世界觀。



該大學文化研究中心研究主任喬治·巴納（George Barna）說：「每個父母都會教授他們所知道的，並模仿他們所相信的。他們只能給予擁有的東西，從中反映他們對生活和靈性的驅動信念。父母不是影響孩子世界觀的唯一代理人，但他們仍然是主要影響力和其他影響力的守門人。」



巴納補充，或者他們知道孩子的世界觀正在發展，但選擇或允許外人代表父母完成這項職責。



研究發現，每10名父母中超過9人擁有「融合」或「混合」的世界觀，這意味著他們的信仰是多種世界觀的混合體，其中「沒有單一的生活哲學佔主導地位」。



這會產生「經常自相矛盾」的世界觀，典型的美國父母要麼完全不知道有一個世界觀的發展過程，要麼他們知道孩子正在發展一種世界觀，但他們不承擔扮演教導的角色。



研究進一步發現「父母越年輕，他們擁有聖經世界觀的可能性就越小」。巴納表示，今天的孩子們「在精神上處於不利地位」，不過，巴納對未來充滿希望。



「推動改變文化的運動有助改變這一現狀，扭轉父母對聖經世界觀承諾的缺乏，並且估計美國可能有10萬到 1500 萬成年人擁有聖經的世界觀，期望這群人參與運動，將世界觀轉向聖經。」



問題是這些群體是否有足夠的關注及組織起來，發動一場不妥協、戰略性、持久之戰，重塑美國人的心靈、思想和靈魂。

