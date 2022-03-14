移民vs民族主義：55%美國人憂文化入侵

美國以上帝之名立國，一項調查發現，移民潮與民族主義興起正在衝擊基督教信仰，52%白人福音派新教徒贊同 「上帝希望美國成為新的應許之地」，同時卻有55%相信移民者正在入侵美國並「取代其文化和種族」。



公共宗教研究所（Public Religion Research Institute）發表一項調查，基督教與民族主義相互之間起了變化，蘊含著複雜的元素，受訪者意識型態上支持美國神聖起源的信仰，認為城建在山上真光祝福世界，同時大多數人認為移民者入侵美國取代了當前的文化。



被問到「上帝是否希望美國成為一個新的應許之地，歐洲基督徒可以在這裡創造為世界樹立榜樣的社會」，白人福音派新教徒（52%）、西班牙裔新教徒排名第二（46%），其他非白人新教徒（38%）、白人天主教徒（37%）、西班牙裔天主教徒（35%）、白人主流人士（34%）。



最不認同是猶太裔美國人（27%）、黑人新教徒（26%）、其他非基督徒（15%）、無宗教信仰者（11%）。



黨派方面，共和黨人（53%）明顯高於民主黨人（18%），相信極右媒體消息來源的人（67%）、相信與陰謀論相關的人，尤其是匿名者Q（QAnon movement ）（65%）。



與此同時，調查出現一個特別令人不安的趨勢「替代理論」：大多數人（55%）相信移民正在入侵美國並表示「取代我們的文化和種族」，這理論在白人民族主義者盛行，包括在2017年弗吉尼亞州夏洛茨維爾的衝突中，種族主義者高呼與這想法相關的口號。



反誹謗聯盟（Anti-Defamation League）認為，最近在新西蘭克賴斯特徹奇的一座清真寺、匹茲堡的一座猶太教堂、德克薩斯州埃爾帕索的一家沃爾瑪發生大規模槍擊事件，支持者似乎想表達與該理論相似的情緒，而主流保守派人士正推動和為此發表更多聲音，指拜登政府試圖利用移民「改變美國的種族結構」。

