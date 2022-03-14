烏俄戰事上帝無視苦難？ 聖經沒將苦難合理化

烏俄戰爭進入19天，兩國軍人戰死逾千，200萬烏國人逃難、上萬俄羅斯人移民，上帝為何容許一場現代大型戰及衍生的苦難？淡水香港教會王少勇牧師在一訪問節目分析原委。



王少勇表示，世界大部分人對這場戰爭的看法是，俄羅斯出師無名、烏克蘭保衛家園，在烏克蘭角度這場戰爭屬於公義之戰，然而戰爭帶來苦難，不少人質疑上帝為何容許？在神學上往往以「神義論」辯證存在世界的罪惡與上帝的全能與善是否相互矛盾。



他個人認為，聖經從來沒有解釋苦難，解釋苦難代表將苦難合理化，上帝與人在此都保持沉默的態度，信徒只管體會上帝的同在。



有說苦難是上帝考驗人類，王少勇表示這是其中一說法，非統一說法，前者為智慧神學之說、後者是傳道書之說，以色列民經歷苦難孕育出類似的智慧文學，對苦難感悟上帝讓其民族試煉中成長。



另方面，羅馬天主教教宗方濟各對俄羅斯政府戰爭行為發表譴責，王少勇認為該份聲明軟弱無力，並從宗教角度分析，俄羅斯基督宗教分為天主教、東正教、基督新教三大派系，天主教信徒在俄羅斯14萬人，約佔0.1％，影響力自然不足。



他補充，但有來自前蘇聯國家10間神學院發表聯合聲明，譴責俄羅斯對烏克蘭的侵略，請求俄國信徒為和平禱告，當中4所是位於烏克蘭境內的福音派神學院、3所分別為拉脫維亞、哈薩克斯坦、德國，2所位於俄羅斯的匿名神學院。



該次訪談來自王少勇牧師於3月11日出席國際關係學者沈旭暉網上節目《堅離地球》，27,000 人次觀看。

