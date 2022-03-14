國際組織預期 人類結束前新冠病毒不滅

新冠疫情兩年多，變種病毒層出不窮，基督教援助會指出，低收入國家接種人口低於預期，面臨疫症風險，預計這將成為全球流行病，人類結束之前疫情不會結束。



根據聯合國數據平台（UNDP）的數據，截至今年 1 月底，全球仍有超過 30 億人在等待接種第一劑疫苗。富裕國家已經實現了 2022 年中期為 70% 的人口接種疫苗的目標。相比之下，低收入國家每週需要注射 1900 萬人，而實際上只有 200 萬人；在非洲和亞洲的許多地方，社區仍在遭受這種病毒的折磨。



國際組織「基督教援助會」（Christian Aid）政策主管奧利弗·皮爾斯 (Oliver Pearce)指出，未能在全球範圍內公平分配疫苗造成了一個「打針不打針」的世界，它正在奪走生命，不僅是現在，而是在未來的幾個月和幾年裡，它使過去兩年來之不易的孤立和分離犧牲面臨風險。



「我們從醫學專家那裡得知，防止疫苗耐藥變體出現的最佳方法是確保普遍獲得疫苗。普遍接入不僅在一個國家，而且在所有國家。」



為保持疫苗分發的勢頭，基督教援助會3月11日召集來自布隆迪、肯尼亞、尼日利亞、塞拉利昂、津巴布韋的宗教領袖，分享他們如何幫助社區了解有關新冠病毒的信息、疫苗對戰勝病毒至關重要的經驗。



世衛組織及與會者都承認信仰領袖和組織的作用，對於確保更多人了解並接種疫苗至關重要，並呼籲採取更加協調一致的全球行動來解決疫苗不平等問題，促請各國政府採取更多措施，確保每個需要疫苗的人都有疫苗。

