協進會發起守望烏克蘭：祈逝者安息 寬恕流人血者

香港基督教協進會3月11日主辦守望烏克蘭網上祈禱會，來自不同宗派教會、機構領袖在線為逝者祈禱，讓天使的號角聲成為他們得救的宣告；也求主寬恕那些流無辜人血者。



基順愛的家主任牧師劉寶珊為烏克蘭人民祈禱，求主施行公義責備發動戰爭者，討流無辜人血的罪，並使各方盡力避免使戰事擴大，安慰無辜犧牲者的家人，使他們走出喪親的幽谷；又求主感動烏克蘭的鄰國，開放邊境，讓烏克蘭人民有避難之所。



正教會香港及東南亞教區何曉炘為逝者祈禱，讓死者和生者都能得到安息，減輕父母對失去孩子的悲傷，讓所有孤兒得安息，讓天使的號角聲成為他們得救的宣告，在審判的時刻賜給他們歡樂的慈悲；寬恕那些流無辜人的血，不要審判那些迫害他們的人。



循道衛理聯合教會安素堂堂主任林崇智牧師為教會、救援工作及締造和平祈禱，當地教會正身處黑暗，人民被戰火摧殘傷害，活在恐懼和絕望，求主垂聽他們的哀聲與拯救。林崇智特別為當地牧者和信徒禱告，求主增強他們的信仰，無論何事都不能使上主的愛與他們隔絕，在團契中互相扶持守望，盼牧者能堅守崗位，忠心牧養圈內圈外的群羊，以主的聖言堅固醫治人心，宣告上主的同在的福音。



救世軍港澳軍區祕書長陳徐香凝少校為救濟和建立和平祈禱，祝福許多非政府組織和救濟組織包括救世軍在內的工作，保護這些救援人員免受一切傷害和危險；也為烏克蘭的教會祈禱，在這個危機時刻繼續說出真理和正義的話，以同情心行事，並為所有受苦的人見證基督的愛和恩典。

