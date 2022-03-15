超模海莉突現腦血栓 數小時康復：「感恩！」

流行歌星賈斯汀（Justin Bieber）妻子超模海莉（Hailey Bieber）近日突發出現腦血栓，幾個小時內完全康復：「我經歷了最可怕的時刻」。



25歲模特海莉憶述，上周四（3月10日）早上出現中風樣症狀，當時正與丈夫一起吃早餐，然後被送往加利福尼亞州棕櫚泉醫院，現已出院正在康復，她形容這是「我經歷過最可怕的時刻之一」。



海莉在Instagram向4,170萬粉絲報平安，並繼續說：「他們發現我的大腦出現了一個非常小的血塊，這導致了一點點缺氧，但我的身體發揮自癒能力，我在幾個小時內就完全康復了，雖然這絕對是我經歷過最可怕的時刻之一，但我現在回家了，一切都很好。我非常感恩，也感謝所有照顧我的出色醫生和護士！」



她還感謝所有「帶著良好的祝願和關心，以及所有的支持和愛伸出援手的人。



大約一周前，海莉替丈夫慶祝28歲生日，她於2018年與賈斯汀結婚，賈斯汀最近也感染新冠病毒，現正康復中。海莉與賈斯汀曾於2015年12月至2016年1月短暫約會隨後分手，2018年5月復合，2018年7月訂婚，2018年11月確認已婚。



這對基督徒夫婦於2016年開始參加新頌教會（Hillsong church）；海莉擁有英格蘭、愛爾蘭、蘇格蘭、法國和德國血統，母親為巴西籍設計師。

