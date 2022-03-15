發現150萬年人類椎骨 揭開非洲史前移民故事

考古學家在約旦河谷發現史前人類椎骨，揭開來自非洲的史前移民故事。



考古新發現，以色列約旦河谷發現150萬年前人類椎骨。該研究項目由Alon Barash 博士（巴伊蘭大學）、Ella Been 教授（Ono 學術學院）、Miriam Belmker 教授（塔爾薩大學）、 Omri Barzilai 博士（以色列古物管理局）領導，研究證明史前存在不同種類的遷徙古人類。



根據研究，古代人類從非洲到歐亞大陸的遷徙不是一次性，而是一波又一波的。大約180萬年前，第一波到達高加索地區的格魯吉亞共和國。第二個記錄在約150萬年前加利利海以南約旦河谷的烏貝迪亞。



根據化石證據和DNA研究，人類進化始於大約600萬年前的非洲。大約200萬年前，古代人類（幾乎但還不是現代形式）開始從非洲遷移到整個歐亞大陸，這一過程被稱為「走出非洲」。



據以色列文物局（Israel Antiquities Authority）考古研究部負責人巴茲萊（Barzilai）介紹，「來自烏比迪亞的石頭和燧石製品、由玄武岩製成的手斧、切碎工具和由燧石製成的薄片，都與早期阿舍利文化有關。



此前，烏比迪亞和格魯及亞人的石器被認為與不同的文化有關，這指烏比迪亞的早期阿舍利文化和格魯及亞人的奧杜韋文化。在這項新研究之後，我們得出結論，不同的人類物種產生了這兩個行業。」



巴茲萊補充說：「在發現椎骨的考古地層中發現的工具與150萬年前的早期阿舍利文化相一致。儘管眾所周知，烏比迪亞和格魯及亞人的燧石工具與早期阿舍利人和奧爾杜瓦人的不同文化，現時在烏貝迪亞確定人類物種之後，我們知道這些也是不同的人類物種——格魯吉亞人和以色列人。」

