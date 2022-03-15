牧者貼文籲祈禱是無價寶





亞特蘭大第一浸信會主任牧師查理‧史丹利（Charles Stanley）創辦的 In Touch Ministries 網站，近日貼文籲信徒珍惜與神親近時間，因祈禱是無價寶。



史丹利牧師引用以賽亞書40章28至31節指，天父邀請我們帶著所有的擔憂來到祂面前，即便如此，也有信徒不費心與主溝通，除非是緊急情況。不幸的是，忽視禱告代價高昂，因為它常常導致疲倦和灰心。



某些情況會給我們帶來情感、身體和精神上的損失，這稱為「負擔」，如果我們試圖獨自忍受這些低谷，就會精疲力竭。一方面，我們不是為這樣的負載而建造的，所以試圖把它們拖來拖去會讓我們筋疲力盡。



更重要是，彼得前書5章7節告訴我們，把你所有的憂慮都放在上帝裡，因為祂關心你，天父和我們都沒有必要承擔這個重擔，尤其是當祂想代表我們處理時候。在上帝的設計中，祂的力量在我們的軟弱中支持我們，事實上祂因這種安排而得榮耀（哥林多後書12:9）。



史丹利牧師指，當我們祈禱時，想像耶穌的肩膀就在肩膀之上，祂承擔著一切問題，即使負擔沒有消失，當我們把它交給主時，它會感覺明顯減輕。然後，像大衛一樣，我們可以說：「天天背負我們重擔的主，就是拯救我們的 神，是應當稱頌的！」（詩篇68:19）。

