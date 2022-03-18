明光社抗疫講座 廖廣申醫生：酗酒嗜美食小心成癮





新冠感染數字單日持續數萬宗，精神科專科醫生廖廣申在3月2日出席明光社舉辦的講座提到，疫情下酗酒、追求美食者增加，小心成癮；減壓之選是經常做運動和陽光思想。



新冠壓力酗酒嗜美食 小心成癮



廖廣申用性格類型分析，A型性格者特徵是好勝、沒耐心、常有時間壓迫感，習慣忙碌被視為擁有成功人士的條件，但常否認身體疲倦，忽略疾病早期徵象，容易患上冠狀動脈心臟病，發病率為一般人的2倍、復發率為5倍。



不良情緒對健康帶來身體與心理的疾病：「身體」，長期壓力減低抵抗力容易受感染；「心理」，失眠、抑鬱可能發展出沉溺的狀態，例如酗酒、瘋狂購物，也會導致人際關係衝突。



基督徒宜留意，在神的眼中每人都是軟弱的，衝擊壓力下調整心理、保持冷靜、小心觀察、尊重對方意見。雅各書1章19節指「快快地聽，慢慢地說，慢慢地動怒」，動怒與不動怒之間仍存有界線，可以自我控制的；箴言25章11節說：「一句話說得合宜，就如金蘋果在銀網子裡。」



廖廣申鼓勵大家，培養健康生活習慣、適當的運動、培養興趣、重返社交活動、良好飲食及睡眠習慣、遠離不良嗜好。



他指，新冠疫情酗酒人士增加，皆因神經元釋放出多巴胺，令人有滿足感，並且養成享受美食、追求男歡女愛的習慣，小心成癮。當大腦受到安非他命、古柯鹼或其他令人成癮的藥物，刺激會引發報償系統釋放比平常多出10倍的多巴胺。



搶糧處於恐懼中 宜陽光思想



廖廣申續指，經常運動對心理有好處，如加強自信、控制感、自我滿足感、提升記憶力、記知功能、提升工作效率、加強社會及人際聯繫；減少怒氣、焦慮、抑鬱、神經質的表現。



另外，抗衡不良情緒，例如對事態重新評估，不要只看到壞的一面也看到好的一面；考慮如何避免發生類似的問題；多看自己在其他方面有的成就等。



面對疫症三過程：「恐懼」，搶米、搶厠紙、埋怨、坐立不安；「學習」，接受現實、只買需要的物品、意識自己的情緒；「成長」，幫助其他有需要的人、用自己專長貢獻社區、活在當下展望將來、重新建立新模式的關愛。



廖廣申鼓勵大家，多一些陽光思想，如快樂的事、臨到的祝福、將來的希望、擁有的寶貝，當大家想到別人的快樂，也會找到自己的快樂。



明光社3月2日舉行網上聚會「誰能救我脫離這煩死的疫境呢？」，主講：廖廣申醫生（精神科專科醫生），分享如何面對突如其來的挑戰，如確診、被圍封強檢等；另邀請多名受不同情況影響的弟兄姊妹講述實況；大會主持為張勇傑（明光社高級項目主任）。

