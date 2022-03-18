神學論壇研靈魂存在 消滅還是上天堂？





馬來西亞浸信會神學院3月10日舉辦神學論壇，主題為「靈魂的存在與歸宿」，馮秉誠牧師從聖經證明人有靈魂；王美鍾院長形容天堂是上帝彰顯慈愛公義的地方。



聖經記載：人存在靈魂



曾從事基礎醫學研究的馮秉誠牧師引用多處聖經證明人死後靈魂存在：舊約創世記35章16至18節拉結臨盤將近死，靈魂要走的時候，給她的兒子起名便俄尼，父親亞伯拉罕改名為便雅憫。



列王記上17章，先知以利亞救活死去的孩子，呼求的神使孩子的靈魂仍入他的身體，他就活了。



新約使徒行傳20章7至12節， 保羅在特羅亞講道，一個少年人困倦沉睡，從三樓掉下來死了，保羅宣稱他的靈魂還在身體，最後他活過來。



打齋超度vs安息禮拜



論壇中段播放由神奇傳播製作的動畫，講述基督徒對死亡的看法：中國人傳統喪禮披麻戴孝、打齋念法超度亡靈，有人覺得場面嚇人；基督徒的喪禮又叫安息禮拜，在教堂舉行，詩班唱詩歌、家人為逝去者述史緬懷其生平、牧師傳講予人安慰的信息，確定家人與逝去者將來在天家相見，基督教信仰給亡者家人平安與盼望。



天堂：上帝彰顯慈愛公義的地方



馬來西亞浸信會神學院院長王美鍾談到靈魂的歸宿，引用受爭議的 「靈魂消滅論」，支持者認為惡人受到懲罰一段時間後靈魂消滅永不再存在；反對者認為惡人永遠有知覺受懲罰，以彰顯神的公義，否則有違公平。



他表示，無論如何人都有一死，死後且有審判，聖經提到身體的死以及身體和靈魂同時的死亡，馬太福音10章28節指，身體不能殺靈魂的不要怕他，唯有能把身體和靈魂都沒在地獄裡的正要怕他；路加福音16章22至24節「財主與拉撒路的故事」，財主死後去到痛苦的地方、拉撒路與上帝同在。



王美鍾形容天堂是「上帝最完美的彰顯祂的慈愛公義和一切的屬性，並且賜福與祂同在的人的地方」、「天堂是豐富和喜樂的極緻美麗，滿有上帝的榮光喜樂」。



對基督徒來說死亡是回天家，伯明翰當代文化研究中心大衛·莫雷（David Morley）將這個過程描述為：「一個快樂的時刻，上帝與所有祂所愛的人、以前也曾這樣走過的人重聚，屆時信息的將再重建，熟悉之聲也將再度聽聞。」

