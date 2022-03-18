科州墮胎法惹爭議：懷孕9個月仍可打掉





科羅拉多州通過一項具爭議的法案，孕婦懷孕不超過9個月可合法化墮胎，並宣佈胎兒沒有獨立權利。



該項法案15日在州眾議院以 40對24 票獲得通過，支持者稱為《生殖健康質量法案》（HB 1279），宣佈墮胎是一項「基本權利」，並指出美國最高法院可能會在未來幾個月內推翻羅訴韋德案 (Roe v. Wade) 。



《生殖健康質量法案》稱：



1. 根據本州的法律，受精卵、胚胎或胎兒不具有獨立或衍生權利；



2.懷孕的人擁有繼續懷孕和分娩，或墮胎的基本權利，並有權決定如何行使該權利。



3.政府不得否認、限制、干涉或歧視個人墮胎的權利。



反墮胎活動人士稱該法案激進，並表示它將推翻常識性的反墮胎法律，例如對青少年和女孩的父母通知要求。



科羅拉多天主教會議指，該法案允許在懷孕 40 周內按需要墮胎，並允許基於性別、種族或殘疾的墮胎歧視；它還可以禁止根據婦女或嬰兒的健康狀況對墮胎進行監管。如果獲得通過並簽署成為法律，可能使科羅拉多州成為該國最激進的墮胎州，而引發了爭議。



「這侵犯了數百萬胎兒的基本生命權，與科羅拉多州數百萬選民的願望脫節。我們必須向科羅拉多州的立法者展示他們代表人民立法，而科羅拉多州人民不想生活在該國最激進的墮胎州。」

