中神講座「單身不苦？」 籲愛情路上認識自己

單身非自願，很苦？中國神學研究院3月14日舉辦網上公開講座「單身不苦？」，有輔導員提到單身與否，切要認識自己，否則單身是苦，結婚更苦，害了伴侶；組織家庭不是用來脫離原生家庭的苦。



耶穌都獨身？怎樣看單身



中神院長黄國維從聖經看單身，馬太福音19章10至12節，耶穌回應門徒提問丈夫和妻子的關係時，列出三類單身人士：1. 從母腹就不宜結婚 2. 因為人的緣故不宜結婚 3. 為天國的緣故不結婚。



黄國維指，第一類可能生理上不適合結婚，第二類可能在處境上不適合，第三類人的處境與前者不同，是為了福音的緣故，但這三類單身者沒有好與壞。



耶穌對單身的觀點是，單身可以由不同原因造成、結婚或單身都可以蒙神眷顧、結婚或單身都不容易，不論如何，結婚的人不能休妻、單身又不是人人都有這領受。



耶穌也提到，人在離世復活之後的婚姻關係，是沒有死亡不用結婚，今天的夫妻變成 神的兒女，夫妻關係暫時性、弟兄姊妹關係卻永恆。在神的計劃裡婚姻和單身並存，新天新地所有信徒在主裡都是一個大家庭。



在末世已然未然的狀態，家庭和教會並存，婚結只是有血緣關係的家庭組織。因此結婚或單身都共通點：已婚者守約、服侍家人；單身者包容身邊的人、關愛鄰舍。



單身反映愛情路上迷惘



牧養關顧方面，宣道會沙田堂林慧儀牧師表示，單身分自願和非自願，常見有5問：1. 我是否低人一等不值得被愛？ 2. 我的人生規劃中沒有婚姻就不完整？ 3. 我也有情感需要被人明白、被人愛，如何滿足？ 4. 怎樣承擔周圍的人對我的眼光和期望？ 5. 將來要面對孤單無助怎麼辦？



她指，每個體都面對個人困難，例如照顧父母、接受身體衰老、工作壓力，實在很不容易；已婚者也面對教兒育女，甚至婚姻破裂，惟有靠著上帝，透過專業輔導員的幫助。



資深心理及家庭輔導員伍詠光談到教會牧養單身男士，怎樣面對性需要、上色情網站；有 姊妹上交友網站等，教會保持開放、接納態度，其實反映這群體真實的一面，在愛情路上迷惘，教會陪伴他們一起等候，在過程中處理他們的情緒。



伍詠光也認同以永恆角度看單身，在天國每一個人都已婚嫁給了基督，是基督的新婦。

